شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة القمر Artemis 1 تجتاز اختبارًا مهمًا للتزود بالوقود على الرغم من التسرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت مهمة القمر Artemis 1 التابعة لوكالة ناسا إنجازًا مهمًا في الاختبار المبدئي لها، واختتمت مجموعة من الاختبارات التي استمرت يومين، وتضمنت تلك الاختبارات تزويد صاروخ Artemis 1 الضخم لنظام الإطلاق الفضائي (SLS) بالوقود وإجراء عد تنازلي محاكى أخذ المركبة وكبسولة أوريون التابعة لناسا خلال معظم مراحل التقدم التي كانت ستتحملها في يوم الإطلاق قبل اشتعال المحرك.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، لم يسير كل شيء بسلاسة تامة، فلاحظ فريق Artemis 1 تسربًا للهيدروجين أثناء التزود بالوقود اليوم، وقاموا عن قصد بإخفاء البيانات المرتبطة بالمشكلة للسماح باستمرار العد التنازلي.

وقال تشارلي بلاكويل طومسون، مدير إطلاق Artemis في برنامج Exploration Ground Systems في مركز كينيدي للفضاء (KSC) التابع لناسا في فلوريدا، "إنه يوم رائع لفريقنا، وفخور حقًا بعملهم خلال عمليات التحميل والعمل من خلال العد النهائي."

وتقضي الفرق الأرضية في KSC الأيام القليلة القادمة في إعداد مكدس Artemis 1 ومنصة الإطلاق المتنقلة (MLP) للنقل من Launch Pad 39B إلى مبنى تجميع المركبات (VAB)، حيث سيحلل الفنيون النتائج من سلسلة الاختبارات.

كان الاختبار هو المعلم الرئيسي الأخير الذي يحتاج Artemis 1 لإكماله قبل الإطلاق، ففي المهمة الفعلية، سيطلق صاروخ SLS أوريون غير مأهول في رحلة مدتها شهر تقريبًا إلى القمر والعودة.

وستكون Artemis 1 هي الأولى في سلسلة من الرحلات الاستكشافية إلى القمر، والتي تأمل ناسا أن تضع الأساس لوجود بشري دائم على سطح القمر، وهو أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج Artemis التابع للوكالة.

ستكون Artemis 1 أول رحلة لـ SLS، تحقيقًا لأكثر من عقد من البحث والتطوير والتصنيع لتعزيز خطط الاستكشاف البشري التابعة لناسا خارج المدار الأرضي المنخفض (LEO).

وإذا سارت Artemis 1 على ما يرام، تخطط ناسا لإرسال رواد فضاء على متن Artemis 2 وArtemis 3، مع المهمة الأخيرة التي تضع رواد الفضاء على القمر في غضون أربع سنوات أو نحو ذلك.