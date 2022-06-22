شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تغيير كلمة مرور حسابك على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد جوجل ، أكبر محرك بحث عملاق يتعامل مع أكثر من 70٪ من طلبات البحث عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة بتقديم نتائج بحث سريعة للمستخدمين العاديين والمهنيين العاملين، ومع ذلك، من المهم بنفس القدر للجميع الاحتفاظ بكلمة مرور قوية لحساب Google.

وتتمتع Google بأمان أقوى على جميع خدماتها لتطبيقات Google. فقط لأن الأمن السيبراني مرتفع ، فهذا لا يعني أن حسابك آمن. لا يزال يتطلب منك تغيير كلمة المرور الخاصة بك بين الحين والآخر، وقد أصبحت الخصوصية والأمن السيبراني الآن في غاية الأهمية ، ليس فقط للشركات والمؤسسات الكبيرة - ولكن أيضًا للمستخدمين العاديين، حيث إن فرص وصول أحد المتسللين إلى بياناتك وملفاتك الشخصية عالية حقًا ، وقد وقع العديد بالفعل فريسة لهؤلاء المحتالين عبر الإنترنت.

ماذا يحدث عندما تقوم بتغيير كلمة مرور حساب Google الخاص بك؟

بمجرد تغيير كلمة مرور حساب Google ، سيتم تسجيل خروجك تلقائيًا من جميع الحسابات المرتبطة عبر Google. ومع ذلك ، هناك عدد قليل من الأماكن التي ستظل تحتفظ بتفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك ، مثل - الأجهزة ذات تطبيقات الجهات الخارجية التي لديها إمكانية الوصول إلى حسابك ، والأجهزة التي تستخدمها للتحقق من هويتك عند تسجيل الدخول.

1. افتح حساب Google الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك (قد يُطلب منك تسجيل الدخول)

2. انقر فوق "الأمان" وحدد "تسجيل الدخول إلى Google"

3. اختر كلمة المرور (قد يُطلب منك تسجيل الدخول مرة أخرى لأسباب أمنية)

4. أدخل كلمة المرور الجديدة وحدد "تغيير كلمة المرور"