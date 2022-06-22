شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار DART التابع لوكالة ناسا يرصد النجم Vega خلال رحلته للاصطدام بكويكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مهمة تحطيم الكويكبات التابعة لوكالة ناسا عن رصدها لبعض النجوم أثناء الإبحار إلى وجهتها، حيث قالت وكالة ناسا في بيان، إن مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة التابعة للوكالة، والمعروفة أيضًا باسم DART، التقطت صورة للنجم الساطع Vega.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تم إطلاق DART في 24 نوفمبر 2021، في رحلة مدتها 10 أشهر إلى نظام كويكب ثنائي يسمى Didymos، وكان الهدف من حملة التصوير النجمي هو معرفة مقدار الضوء الشارد الذي يتم التقاطه في التصوير الرئيسي لـ DART.

وقالت كارولين إرنست، عالمة أدوات DRACO في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، في البيان: "أردنا على وجه التحديد شيئًا مشرقًا، و Vega مشرقًا".

وأضاف إرنست: "إننا نلتقط سلسلة من الصور ونبحث عن ضوء يمكن أن ينثر أجزاء من الكاميرا، وينتهي به الأمر إلى حيث لا ينبغي أن يكون"، موضحة "نحن نقوم بالتعريض الطويل والقصير للحصول على مقاييس مختلفة لما يمكن أن يكون عليه الضوء المتناثر."

يعد Vega ، الذي يبعد 25 سنة ضوئية فقط عن الأرض، أحد ألمع النجوم في سماء كوكبنا، وهذا النجم جزء من كوكبة Lyra، ويشكل مع النجمين Deneb وAltair علامة نجمية تُعرف باسم مثلث الصيف.

التقط DRACO صورتين بالأبيض والأسود لـ Vega. الأول، موجه مباشرة إلى النجم، كان مشبعًا عن قصد لاختبار الضوء المتناثر.

وصرحت ناسا أنه يمكنك رؤية التشبع على أنه "ارتفاعات" في هامش النجم، والتي ترجع إلى "نمط الانعراج من الهيكل الذي يثبت مرآة الكاميرا الثانوية في مكانها".

وقالت ناسا إن اختبار الصور مثل صورة النجم سيضمن معايرة كاميرا DRACO على النحو الأمثل، وقدرتها على إجراء قياسات دقيقة عندما تضع المركبة الفضائية أنظارها أخيرًا على هدفها من الكويكب، حيث إن هذه المهمة موجهة في الأصل للاصطدام بكويكب وتغيير اتجاهه في محاولة لتطوير سبل لمواجهة أي أخطار فضائية من كويكبات متوقع اصطدامها بالأرض.