شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استعد لأجازتك الصيفية مع أفضل مكبر صوت محمول فى مصر HUAWEI Sound Joy بعمر بطارية يصل إلى 26 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية العطلة الصيفية بالتأكيد أنت مستعد للاحتفال وقضاء وقت ممتع يكتمل بسماع الموسيقى المفضلة لديك. لذلك، فأنت بحاجة إلى مكبر صوت ذكي محمول يتيح لك اصطحاب موسيقاك المفضلة أينما ذهبت. ولكن هناك الكثير من مكبرات الصوت المحمولة التي تأتي بأحجام وأشكال وألوان وأسعار متنوعة، وهو ما يجعل عملية الاختيار ليست سهلة لذا فإذا كنت تبحث عن مكبر صوت محمول يعمل بتقنية البلوتوث ذو صوت عالي الدقة وعمر بطارية رائع وميزات ذكية وخاصية مقاومة للماء وتصميم لافت للنظر، فإن HUAWEI Sound Joy هو ما تحتاجه. يمكنك أن تقضي أوقاتك مع موسيقاك المفضلة من خلال مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy الجديد كليًا، أول مكبر صوت محمول ذكي وقوي من هواوي تم تصميمه بالاشتراك مع Devialet.

تم تصميمه بالاشتراك مع Devialet للحصول على جودة صوت ممتازة

جودة الصوت هي الشيء الأساسي الذي يجب مراعاته عند البحث عن مكبر صوت. لإنشاء HUAWEI Sound Joy، عقدت هواوي شراكة مع Devialet، إحدى أفضل العلامات التجارية في صناعة الصوت. لقد اكتسبت Devialet إنجازات بارزة في جودة الصوت. اعتمد مكبر صوت HUAWEI Sound Joy تقنية Devialet 4-Unit Punchy Sound و Devialet SAM®. يحتوي HUAWEI Sound Joy على مكبر صوت كامل التردد مسؤول عن الأصوات ذات التردد المتوسط والمنخفض ومكبر الصوت للثلاثية. يمكن أن يصل صوت السماعة إلى 79 ديسيبل في نطاق 2 متر. يمنحك هذا أصواتًا عالية وقوية ونظيفة وجهير عميق بأصوات عالية مع تقليل التشويه للحصول على تجربة استماع نابضة ومنعشة حتى في الهواء الطلق.

البطارية مهمة

تخيل أنك جلبت مكبّر الصوت الخاص بك لحدث خارجي. فجأة، نفدت بطاريته، وليس لديك مصدر طاقة لشحنه. بفضل جهود تحسينات هواوي في قدرة البطارية وضبط الجهد الديناميكي، تتيح لك سعة بطارية HUAWEI Sound Joy التي تبلغ 8800 مللي أمبير في الساعة الاستمتاع بتشغيل الموسيقى المستمر لمدة 26 ساعة. يمكن أن تساعد خوارزمية تنظيم الجهد الديناميكي أيضًا في توفير الطاقة في سيناريوهات التشغيل. يدعم مكبر الصوت أيضًا الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 40 واط. لا يستغرق الأمر سوى 10 دقائق من الشحن لمدة ساعة واحدة من تشغيل الموسيقى.

خاصية Shake Stereo Link Up - اهتز رابط الستريو وميزات أخرى رائعة

لا أحد يشتكي من وجود عدد كبير جدًا من مكبرات الصوت في الحفلات - دائمًا ما يكون الأمر أكثر مرحًا. إذا كان لديك اثنين من مكبرات الصوت HUAWEI Sound Joy، فيمكنك بسهولة ربط الاثنين لإنشاء مجموعة من مكبرات الصوت الستريو عن طريق هز الاثنين، بفضل خاصية Shake Stereo Link Up. سيضيئ المؤشر بتأثير الدوران عندما يكون وضع الاقتران نشطًا. بمجرد الاقتران، ستقوم السماعة بتشغيل صوت لتأكيد الاتصال وإطفاء أضواء المؤشر. مع هذه الميزة، يمكنك الاستمتاع بصوت ستيريو غامر في أي وقت وفي أي مكان.

هناك وفرة من مكبرات الصوت المحمولة التي تعمل بتقنية البلوتوث، ولكن أحد الأمور الرئيسية التي يمسك بها المستهلكون هو مدى عدم اتساق الاقتران. في بعض الأحيان، ترفض مكبرات الصوت ببساطة التعرف على أي طلبات للإقران، وقد يستغرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإعادة المحاولة بعض الوقت. مع HUAWEI Sound Joy، لم تعد هذه مشكلة. يدعم مكبر الصوت المحمول الجديد من هواوي النقل بلمسة واحدة، والذي يتيح لك على الفور توصيل هواتف هواوي والهواتف التي تعمل بنظام Android الذكية المزودة بتقنية NFC بالسماعة بلمسة بسيطة وبدء الحفلة. مع HUAWEI Sound Joy، لن تدع الصمت مرة أخرى هو قاتل الأجواء الاحتفالية.

تصميم رائع ومحمول؛ أيضا مقاوم للماء

يصعب حمل بعض مكبرات الصوت بسبب حجمها وشكلها غير الملائم. عندما تريد الاستماع إلى بعض الموسيقى على السماعة أثناء السفر، فإن حمل مكبر صوت ضخم معك أمر غير وارد. لكن مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy له جسم مضغوط يشبه الزجاجة ويزن 680 جرامًا فقط ويمكن وضعه بسهولة في حقيبتك أو تعليقه على معصمك بحبل. هذا التصميم من السهل حملها ، ويمكن أن يكون أفضل رفيق لك عندما تكون في مغامرة.

إلى جانب إمكانية النقل، فأنت تريد أيضًا الحصول على مكبر صوت بتصميم رائع من الخارج. اختار مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy بعناية مادة القماش المنسوجة القابلة للتنفس بنسيج ممتع. ولكن أكثر من المظهر، تم تحسين جودة الصوت أيضًا. هذا النسيج الخاص أيضًا يجعل السماعة IP67[1] مقاومة للغبار والماء.

تفاعلية مع تأثيرات الإضاءة المبهرة

قد تحتوي معظم مكبرات الصوت على تأثيرات إضاءة LED مدمجة. لكن الحلقة الضوئية المبهرة على HUAWEI Sound Joy تأخذها إلى مستوى أعلى. له تأثير إضاءة تفاعلي يعطي إحساسًا بالتفاعل بينك وبين الجهاز. هناك تأثيرات مختلفة مع وظائف مختلفة. يبدو أن مكبر الصوت يجيب عليك بإضاءة مبهرة وبألوان وتأثيرات مختلفة. تمنحك الحصول على تأثيرات الإضاءة التفاعلية هذه الرفقة أثناء الاستمتاع بالموسيقى بمفردك.