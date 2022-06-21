شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أندرويد يستطيعون الآن إضافة Google Password Manager لشاشاتهم الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن Google قامت منذ فترة طويلة بتضمين مدير كلمات المرور ضمن امتيازات الحساب الخاصة بها، إلا أن الوصول إلى إصدار أصلي من هذه الأداة على هاتفك أو جهازك اللوحي الذى يعمل بنظام Android لم يكن أمرًا سهلاً، وقبل التحديث الأخير لخدمات Google Play، كان عليك الانتقال إلى قسم "الخصوصية" في قائمة إعدادات Android للعثور على خيار لتشغيل البرنامج، ولكن كما يشير 9to5Google، يمكنك الآن إضافة اختصار للشاشة الرئيسية إلى الأداة على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android.

وسيكون لديك الخيار بمجرد التحديث إلى الإصدار 22.18 من خدمات Google Play، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي الضغط على رابط مباشر إلى قائمة Play Store الخاصة بالبرنامج وتنزيل أحدث إصدار يدويًا، وبمجرد الانتهاء من ذلك افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك، ثم انتقل إلى قسم الخصوصية واضغط على "خدمة الملء التلقائي من Google"، متبوعًا بـ "كلمات المرور، وسيؤدى القيام بذلك إلى تشغيل Google Password Manager.

وفى هذه المرحلة ستحتاج إلى الضغط على رمز الترس أعلى الواجهة لفتح قائمة إعدادات التطبيق الصغير، وسترى بعد ذلك خيارًا يقول "إضافة اختصار إلى شاشتك الرئيسية، وأنت تعرف ماذا تفعل بعد ذلك، وفقا لتقرير engadged.

حتى العملية المبسطة ليست مباشرة كما ينبغي، ولكن تسهل Google رؤية وتعديل كلمات المرور الخاصة بك ستجعل من السهل تغييرها عندما يستدعى الموقف ذلك.