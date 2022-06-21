شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام التشغيل iOS 16 سيسمح بتخطى اختبارات CAPTCHA على بعض مواقع الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يساعدك iOS 16 فقط في تجنب أنظمة CAPTCHA المضادة للروبوتات التي تقف بينك وبين بعض عمليات تسجيل الدخول على الويب، كما لاحظت MacRumors ، واستخدمت Apple WWDC 2022 لتفصيل نظام رمز الوصول الخاص في iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura الذى يتخطى اختبارات CAPTCHA تمامًا لبعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

وما تفعله ستقوم بتمكين ميزة التحقق التلقائي وستستخدم مواقع الدعم iCloud للتحقق من معرف Apple الخاص بك وجهازك ، وتقديم رمز مميز يثبت أنك جدير بالثقة، وقد لا تضطر إلى إدخال نص غامض أو الضغط على صور إشارات المرور لمجرد إظهار أنك إنسان، وفقا لتقرير engadged.

ولاحظت Apple أن الأجهزة لن تشارك البيانات الحساسة المرتبطة بحسابك (مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف)، ولن تعرف الشركة أيضًا من الذي يقدم طلب التحقق .

ويُعتبر نظام الرمز المميز أكثر احترامًا للخصوصية، لأنه لا يتتبع عنوان IP الخاص بك، ويمكن أن يحسن أيضًا إمكانية الوصول من خلال جعل المواقع التي تم التحقق منها بواسطة اختبار CAPTCHA قابلة للاستخدام من قبل المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

والأهم من ذلك، يمكن أن تشهد التكنولوجيا بسهولة اعتمادًا واسع النطاق قد يمتد إلى ما وراء أجهزة Apple، وكشفت Cloudflare و Fastly بالفعل عن خطط لدعم نهج الرمز المميز، والذي من المحتمل أن يصل إلى ملايين المواقع الإلكترونية.

وعملت Apple أيضا مع تلك الشركات وجوجل لجعل رموز الوصول الخاص معيارًا مفتوحًا على الرغم من عدم وجود مكافئ مباشر لنظام التشغيل Android حتى الآن ، إلا أن التكنولوجيا الموجودة في نظام التشغيل iOS 16 تشير إلى مستقبل يحتاج فيه عدد قليل من الأشخاص إلى إكمال اختبار CAPTCHA يدويًا.