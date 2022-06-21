الأرصاد : ارتفاع كبير فى درجات حرارة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع كبير فى درجات حرارة سطح البحر المتوسط بفارق 6 درجات فوق العادية.

وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الأقمار الصناعية والمحطات العائمة فى البحر المتوسط سجلت ارتفاعات غير مسبوقة فى درجة حرارة سطح البحر؛ بسبب الفترة الطويلة التى تعرضت لها دول غرب أوروبا خلال موجة حر قوية وغير مسبوقة لعقود عديدة فى فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

حالة الجو اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.

ولفت الخبراء إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 22

الإسكندرية 29 22

وادى النطرون 33 21

طنطا 33 22

شبين الكوم 33 23

دمنهور 31 21

بلطيم 28 22

مطروح 26 20

السلوم 29 19

سيوة 34 20

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 33 21

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 21

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 34 22

نخل 33 18

نويبع 35 24

طابا 34 24

كاترين 32 20

الطور 35 25

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 37 26

الفيوم 34 23

بنى سويف 34 23

المنيا 34 25

أسيوط 35 24

سوهاج 37 25

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 28

الوادى الجديد 38 26

شلاتين 36 25

أبو رماد 35 25

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 26