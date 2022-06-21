شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تحظر بيع وإنتاج واستيراد بعض المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظر كندا على الشركات إنتاج واستيراد عدد قليل من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحلول نهاية العام، وفقًا لتقارير رويترز، ومن بين العناصر التي لن تسمح الدولة بإنتاجها، تشمل أكياس التسوق البلاستيكية وحاويات تناول الطعام وحلقات من ست عبوات لحمل العلب والزجاجات معًا.

وستحظر الحكومة الفيدرالية لاحقًا بيع تلك العناصر نفسها فى عام 2023، مع فرض حظر على التصدير فى عام 2025، وتم تصميم الفجوة لمدة عام واحد بين الحظر الأولي والحظر التالي لمنح الشركات في كندا وقتًا كافيًا للانتقال مخزون العناصر المدرجة.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر إنه على مدى السنوات العشر المقبلة، تقدر الحكومة الفيدرالية أن اللائحة الجديدة ستقضي على ما يقرب من 1.3 مليون طن من النفايات البلاستيكية، وفقا لتقرير engadged.

ولا تستهدف اللوائح الجديدة الكندية شباك وخيوط الصيد البلاستيكية، والتي يمكن أن تكون أكثر إشكالية من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل القش وأكياس التسوق، وتؤدى أدوات الصيد المهملة إلى الصيد الأشباح، وهي ظاهرة تستمر فيها هذه الأدوات في اصطياد الحياة البحرية وقتلها، مع أكثر من 640 ألف طن من شباك الصيد التي يتم التخلص منها كل عام .

وقالت سارة كينج، رئيسة حملة المحيطات والبلاستيك التابعة لمنظمة جرينبيس الكندية، لشبكة سي بي سي: "إنها قطرة في دلو"، "إلى أن تصبح الحكومة جادة بشأن التخفيضات الإجمالية لإنتاج البلاستيك، حتى نرى التأثير الذى نحتاج إلى رؤيته في البيئة أو في مجاري النفايات لدينا.

ويأتى هذا الحظر في أعقاب قرار مشابه فرضته فرنسا العام الماضى وهو جزء من تحرك أوسع من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم للحد من إنتاج المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وفي مارس وافقت الأمم المتحدة على بدء العمل على أول معاهدة عالمية بشأن التلوث البلاستيكى، فى حين أن الاتفاقية لن تكتمل حتى عام 2024 على أقرب تقدير، فقد تكون من بين أهم الجهود للحد من تغير المناخ منذ اتفاقية باريس في عام 2015.