شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرانسيس هوجن تسعى لتدريب المحامين على محاسبة "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع فرانسيس هوجن، المُبلغ عن المخالفات التي أصدرت مجموعة من الوثائق الداخلية والبيانات من Facebook وأدلت بشهادتها أمام المشرعين حول سلوك الشبكة الاجتماعية، إلى بدء منظمة غير ربحية تركز على محاسبة شركات مثل ميتا وفقًا لتقرير من بوليتيكو.

تخطط المنظمة التي تريد هوجن تسميتها Beyond the Screen، للتركيز على ثلاثة أهداف رئيسية: تثقيف المحامين الذين من المحتمل أن يواجهوا شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحفيز المستثمرين للنظر في مدى المسؤولية الاجتماعية لشركة التكنولوجيا قبل إعطائها المال، وإعطاء المنظمين والباحثين نظرة من الداخل على كيفية عمل المنصات حسبما نقل موقع ذا فيرج.

تشير بوليتيكو إلى أن هوجن تعمل حاليًا مع شخصين آخرين في المشروع، وتتطلع إلى جمع حوالى 5 ملايين دولار من التمويل لإنجازه على أرض الواقع.

يذكر التقرير أيضًا أنها تلقت بالفعل على الأقل بعض التمويل من بعض الداعمين الذين لم يتم تسميتهم حاليًا.

تأمل هوحن في أن تمنح Beyond the Screen المحامين دورًا في المساعدة عندما يتورطون في دعاوى قضائية جماعية ضد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التأكد من أنهم يعرفون ما الذي يبحثون عنه عند التسجيل.

وفقا للتقرير فهي تسعي لإنشاء مقياس يمكن للمستثمرين استخدامه لمقارنة مدى نجاح الشركات في الحفاظ على أمان مستخدميها - من المحتمل أن يمنحهم طريقة لتبرير سبب سحبهم من شركة قد تكون مفيدة للأعمال، ولكنها سيئة للمجتمع.