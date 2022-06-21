شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يلمح لإمكانية قيام تسلا بإعادة طرح "Enhanced Autopilot" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح إيلون ماسك إلى أن تسلا قد تعيد "Enhanced Autopilot" أو "الطيار الآلي المحسن" لأولئك المهتمين بتجربة قيادة شبه مستقلة غامرة أكثر من Basic Autopilot ، لكنهم غير راغبين في دفع 12000 دولار لمجموعة القيادة الذاتية الكاملة (FSD) الأكثر تقدمًا للشركة.

ففي أوائل عام 2019 ، قامت Tesla بإزالة الطيار الآلي المحسن حيث قامت بنقل جميع المركبات لتلقي الطيار الآلي الأساسي كخيار قياسي مع كل عملية شراء للسيارة، وفقًا لتقرير Teslarati.

وقال التقرير إنه أصبح دعامة أساسية للمالكين في الصين وأوروبا ومناطق أخرى، لكنه لم يظهر في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن قدمت Tesla برنامج Enhanced Autopilot في أستراليا ونيوزيلندا في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترح Trevor Page ، مؤسس مدونة Model 3 Owners، أن تعيد Tesla برنامج Enhanced Autopilot لأن "FSD لا تزال باهظة الثمن مقابل ما تحصل عليه".

وذهب بيج ليقترح أن تسلا يجب أن تقدم طيارًا آليًا أساسيًا لكل مركبة، في حين أن الطيار الآلي المحسن سيكون متاحًا بسعر أقل من FSD كعرض محدود، وستظل FSD متاحة للشراء بسعرها العادي الذي يبلغ 12000 دولار.

وأجاب "ماسك" ببساطة، "حسنًا"، ملمحًا إلى أن الخيار قد يكون متاحًا، وفي حين أن FSD هي من بين أنظمة مساعدة السائق الأكثر تقدمًا في السوق، إلا أنها باهظة الثمن بالنسبة للقيمة ولم تكتمل، حيث يعتقد "ماسك" أن Tesla ستكمل مجموعة FSD بحلول نهاية العام.

وتعتبر الاختلافات بين أنظمة Tesla الأساسية للقائد الآلي ، والطيار الآلي المحسن، وأجنحة القيادة الذاتية الكاملة كبيرة، حيث تقدم جميعها مجموعة من ميزات المساعدة التي تجعل القيادة أقل صعوبة بسبب ميزات السلامة المتزايدة.

وفي حين أن أيًا من البرامج لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة ، مما يعني أن المركبات لا يمكنها قيادة نفسها دون تدخل بشري، إلا أنها مصممة لزيادة السلامة وتقليل مخاطر وقوع حادث.