شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تبدأ توجيه بيانات المستخدمين إلى خوادم بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تيك توك أنها بدأت في توجيه بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى خوادم مقرها الولايات المتحدة مملوكة لشركة Oracle. لكن تقريرًا صدر في الوقت المناسب من BuzzFeed News يدعو إلى التساؤل عما يحققه وعد TikTok حقًا، حيث يزعم أن موظفي تيك توك المقيمين في الصين قد تمكنوا "بشكل متكرر" من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين على مدار عدة أشهر على الأقل بحسب ما نقله موقع The verege.

وفي تسجيلات اجتماعات الموظفين الداخلية والعروض التقديمية التي حصلت عليها BuzzFeed News ، ذكر موظفو تيك توك أنه يتعين عليهم مطالبة زملائهم في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدم الأمريكية، لأنهم لم يكونوا قادرين على الوصول إلى هذه البيانات بأنفسهم.

يُزعم أن أحد أعضاء فريق إدارة الثقة والسلامة في TikTok صرح بأن "كل شيء يُرى في الصين"، بينما قال موظف آخر إن مهندسًا مقيمًا في الصين "لديه إمكانية الوصول إلى كل شيء".

وبحسب ما ورد وقعت هذه الأحداث في الفترة من سبتمبر 2021 على الأقل ويناير 2022، وتأتي في أعقاب مزاعم مماثلة مفصلة من قبل CNBC العام الماضي.

واجهت TikTok سنوات من الانتقادات لاحتمال كشفها لبيانات المستخدمين الأمريكيين إلى الصين، حيث يقع مقر الشركة الأم لـ TikTok ، ByteDance بحسب تقرير موقع ذا فيرج التقني.

في عام 2020، هدد الرئيس السابق دونالد ترامب TikTok بفرض حظر على مستوى البلاد وحاول إجبار الشركة على فصل أصولها الموجودة في الولايات المتحدة عن ByteDance ، واصفًا ذلك بأنه يمثل تهديدًا للأمن القومي.