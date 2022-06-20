شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث خدمة التنبؤات المرورية على خرائط جوجل مابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية جوجل إضافة خاصية جديدة إلى تطبيق الخرائط الرقمية جوجل مابس، حتى تستطيع إرسال التنبوءات بالحالة المرورية في المنطقة المحيطة بالمستخدم إلى الشاشة الرئيسية لهاتف المستخدم بحيث يستطيع التعرف على حالة المرور دون أن يحتاج إلى فتح تطبيق جوجل مابس.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تنبوءات الحالة المرورية اللحظية متاحة بالفعل على تطبيق الخرائط ويز المملوك أيضا لشركة جوجل إلى جانب تطبيق جوجل مابس نفسه حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وستسرسل الخاصية الجديدة بيانات الحالة المرورية بطريقة عملية إلى الشاشة الرئيسية لهاتف المستخدم اعتمادا على المعلومات الخاصة بمكان وجود المستخدم.

وتقول جوجل إن المستخدمين سيعرفون حالة المرور بمجرد نظرة سريعة على شاشة الهاتف الذكي.

كما تروج الشركة لإمكانية استخدام أداة التكبير والتصغير مع الخاصية، متجاهلة أن استخدام أداة التصغير والتكبير يحتاج إلى تشغيل تطبيق غوغل مابس.

كما تطور جوجل خصائص أخرى منها خاصية "كيب" أو "أحتفظ" التي تتيح للمستخدمين تصفح قائمة المهام المجدولة لديهم، وخاصية ترجمة تقوم بترجمة العبارات المفضلة لديهم.