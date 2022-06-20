شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: سأستمر فى دعم وشراء العملة المشفرة Dogecoin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تعثر جميع العملات المشفرة الرائدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Elon Musk إنه سيستمر في دعم وشراء Dogecoin، وهي عملة مشفرة كان يمولها منذ سنوات.

فوسط "شتاء التشفير"، تراجعت عملة Dogecoin الرقمية من أعلى مستوى لها عند حوالي 0.74 دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 0.05 دولار في الأيام الأخيرة، وفي تغريدة يوم الأحد، قال ماسك: "سأستمر في دعم Dogecoin".

وردًا على أحد المتابعين الذي طلب منه الاستمرار في شراء Dogecoin أيضًا، أجاب Musk بأنه سيواصل شراء العملة المشفرة، ويُطلق عليه اسم "Dogefather" ، لطالما كان ماسك مؤيدًا صريحًا لـ Dogecoin وقام بالتغريد عدة مرات في الماضي للمساعدة في رفع سعر الرمز الرقمي.

ورفع مستثمر في عملة معماة Dogecoin في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد Musk وTesla وSpaceX مقابل 258 مليار دولار بزعم تشغيله شركة ابتزاز غير قانونية لتضخيم سعر Dogecoin.

كما تم رفع دعوى قضائية جماعية في محكمة اتحادية في مانهاتن، وطالب مستثمر Dogecoin بمضاعفة التعويضات بمقدار ثلاثة أضعاف بقيمة 86 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يدعي المدعي أنه خسره مستثمرو Dogecoin منذ أن بدأ Musk بالتغريد عنها، وفقًا للتقارير.

وقال المدعي كيث جونسون في الشكوى: "يدعي المدعى عليهم زوراً ومضللاً أن Dogecoin استثمار شرعي عندما لا يكون له أي قيمة على الإطلاق"، وأضاف: "منذ أن بدأ المدعى عليه مسك وشركته سبيس إكس وتيسلا، إنك في شراء وتطوير وترويج ودعم وتشغيل Dogecoin في عام 2019، فقد المدعي والفئة ما يقرب من 86 مليار دولار في مخطط هرم التشفير هذا".

في وقت سابق من هذا العام، أعلن ماسك أن محطات الشحن الفائقة للشركة ستقبل العملة المشفرة Dogecoin كوسيلة للدفع.

وتقبل Tesla بالفعل Dogecoin في متجرها عبر الإنترنت، وكانت هناك شائعات عن قبول Tesla في النهاية العملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع مقابل مركباتها، ويمتلك Musk استثمارًا شخصيًا كبيرًا في Bitcoin بالإضافة إلى استثمار Tesla ولديه مقتنيات أصغر من Ethereum و Dogecoin.