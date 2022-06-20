شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 3 صواريخ فى 36 ساعة فقط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس وهبطت ثلاثة صواريخ في غضون 36 ساعة، حيث تم إطلاق صاروخ فالكون 9 ذو المرحلتين من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، وهو يحمل قمرًا صناعيًا للاتصالات لشركة Globalstar ومقرها لويزيانا إلى المدار، حسبما أفاد موقع Space.

وشارك الرئيس التنفيذي والمؤسس Elon Musk في تغريدة"تهانينا لفريق SpaceX Falcon على تنفيذ 3 عمليات إطلاق خالية من العيوب في يومين!"، وقد تم نشر القمر الصناعي في مدار حوالي ساعة و50 دقيقة بعد الإطلاق.

وقالت شركة سبيس إكس في تغريدة "تم تأكيد نشر Globalstar FM15"، وفي 17 يونيو، أطلقت الشركة 53 قمرا صناعيا للإنترنت من Starlink من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا ورفعت قمرا صناعيا رادارًا للجيش الألماني من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا في 18 يونيو.

وسجلت مهمة الجمعة رقما قياسيا جديدا في إعادة استخدام الصواريخ لسبيس إكس؛ تميزت فالكون 9 التي طارت بها بالمرحلة الأولى التي شهدت بالفعل 12 عملية إطلاق تحت حزامها، وكان الإطلاق يوم الأحد هو التاسع بالنسبة لهذه المرحلة الأولى من فالكون 9، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

ويعد الإطلاق الثلاثي هو الثاني هذا العام، بعد أن قامت الشركة بثلاث بعثات بين 31 يناير و3 فبراير.