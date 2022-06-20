شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السياحة والآثار تشارك فى المؤتمر القومى لهيئة المتاحف والمعارض الأسترالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في المؤتمر القومي لهيئة المتاحف والمعارض الأسترالية لعام2022، والمقام بمدينة بيرث الأسترالية.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 400 من مديري وأمناء المتاحف الدولية وأخصائي التربية المتحفية والعرض المتحفي.

وشاركت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالقاهرة، بالكلمة الرئيسة للمؤتمر، أكدت خلالها على الدور المحوري للمتاحف المصرية في الحفاظ على التراث الثقافي، كما ألقت الضوء على ما يتم من تنفيذه من أعمال في مشروع تطوير المتحف المصري بالقاهرة، والذي يعد الأكبر والأهم منذ افتتاحه عام 1902.

كما قدمت عرضا تقديمياً، استعرضت خلاله المشاريع الكبرى للمتاحف ومنها مشروع المتحف المصري الكبير والمتحف القومي الحضارة المصرية، بالإضافة إلى إقامة متاحف إقليمية جديدة مثل متحفي سوهاج وكفر الشيخ، و تطوير المتاحف القائمة مثل المركبات الملكية ببولاق وكوم أوشيم بالفيوم وملوي بالمنيا، إلى جانب إنشاء المتاحف في المدن السياحية الشاطئية مثل متحفي شرم الشيخ والغردقة، والتي تشهد إقبالا كبيرا من السائحين المصريين والأجانب.