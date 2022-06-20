شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملة البيتكوين تعاود الإرتفاع فوق الـ20 ألف دولار من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر البيتكوين من جديد قليلاً فوق 20000 دولار أمريكي بعد أن أدى بيع العملة المشفرة الأوسع نطاقاً إلى دفعها إلى أقل من 20 ألف دولار في الخليج 365 لبدء الأزمة، حيث أصبح سعر العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم هو 20056.10 دولارًا أمريكيًا حاليا.

وفي 18 يونيو، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 9.7 في المائة إلى أقل من 18600 دولار أمريكي بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، وفقًا لموقع أخبار العملات المشفرة CoinDesk، وفي بعض النقاط أثناء ذلك، كان أقل من 18000 دولار أمريكي.

وارتفعت العملة المشفرة المتقلبة إلى أعلى، على الرغم من أنها لا تزال أقل من أعلى مستوى لها في نوفمبر 2020 بنحو 69000 دولار أمريكي بأكثر من 70 في المائة، واعتقد الكثير في الصناعة أنها لن تندرج تحت 20000 دولار أمريكي مرة أخرى.

فيما شهدت Ethereum ، وهي عملة معماة أخرى متبعة على نطاق واسع والتي كانت تتراجع في الأسابيع الأخيرة ، هبوطًا مشابهًا يوم السبت إلى أقل من 1000 دولار أمريكي ولكنها استعادت أيضًا قوتها يوم الأحد، مضيفة ما يقرب من 11 في المائة إلى 1101.81 دولارًا أمريكيًا.

وشهدت صناعة العملات المشفرة اضطرابًا وسط اضطراب أوسع نطاقاً في الأسواق المالية. كان الأسبوع الماضي هو الأسوأ في وول ستريت منذ عام 2020 ، خلال الأيام الأولى لوباء فيروس كورونا.

ويقوم المستثمرون ببيع الأصول ذات المخاطر العالية لأن البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع. يمكن أن تساعد المعدلات المرتفعة في خفض التضخم ، لكنها أيضًا تزيد من فرص حدوث ركود من خلال زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات ودفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى إلى الانخفاض مثل العملات المشفرة.