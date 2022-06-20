شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تمكين ميزة "live captions" بمتصفح كروم على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل ميزات إمكانية الوصول في جوجل كروم ميزة Live Caption، فعند تشغيل الصوت أو الفيديو في علامة تبويب ، يظهر كتابة نصية تلقائية على الشاشة، حيث يمكن أن يكون مفيدًا للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية وكذلك أولئك الذين يتعلمون لغات جديدة، ففي نافذة منبثقة في متصفحك ، يقوم Live Caption تلقائيًا بنسخ صوت الفيديو وعرضه على هيئة ترجمات.

ويمكن تغيير حجم النافذة المنبثقة Live Caption لتلائم المزيد من النصوص ونقلها إلى موقع مختلف على الشاشة وفقًا لراحة المستخدم، ومع ذلك ، فإن الميزة اختيارية ويمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها من صفحة إعدادات Chrome.

إذا كنت ترغب في تمكين أو تعطيل التسميات التوضيحية المباشرة على Chrome ، فإليك دليلنا خطوة بخطوة:

-لمستخدمي الكمبيوتر 1.افتح Chrome.

2. توجه إلى الإعداد من خلال النقر على قائمة ثلاثية النقاط من الزاوية اليمنى العليا.

3. انتقل إلى علامة التبويب خيارات متقدمة وانقر فوق إمكانية الوصول.

4. اضغط على خيار Captions.

5. قم بتشغيل تبديل التسميات التوضيحية المباشرة.

لمستخدمي الموبايل

1. افتح Chrome.

2. اضغط على ثلاث نقاط رأسية في الزاوية اليمنى العليا واختر الإعدادات.

3. الآن ، توجه إلى علامة التبويب خيارات متقدمة وانقر فوق خيار إمكانية الوصول.

4. اضغط على خيار Captions.

5. لإيقاف تشغيله، ما عليك سوى إيقاف تشغيل التبديل أمام خيار التعليقات المباشرة.