شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة واتساب "كتم الصوت" أثناء المكالمات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت واتساب العديد من الميزات الجديدة في الأسبوع الماضي، بما في ذلك القدرة على كتم صوت الأشخاص أثناء المكالمات الجماعية (عبر Android Central).

وتبدو ميزة حفظ الصحة هذه مفيدة ليس فقط لكتم صوت الأشخاص الذين ينسون القيام بذلك بأنفسهم، ولكن أيضًا إذا كنت في نفس الغرفة مع شخص موجود أيضًا في المكالمة ولا تريد سماع صدى لما يقوله.

بينما تسمح بعض تطبيقات المؤتمرات، مثل Zoom وMicrosoft Teams، للمضيفين بكتم صوت جميع المشاركين (أو مشاركين محددين)، فإنها لا توفر عادةً طريقة للمستخدمين الفرديين لكتم صوت من يريدون أثناء المكالمة.

وتقدم هذه الميزة مستوى جديدًا من التحكم الذي من المحتمل أن يكون أفضل حفظ للاجتماعات الفوضوية التي تشمل ما يصل إلى ثمانية أشخاص كحد أقصى في مكالمات الفيديو - أو ما يصل إلى 32 في المكالمات الصوتية حسبما نقل موقع ذا فيرج التقني.

وبالإضافة إلى ميزة كتم الصوت الجديدة، يتيح لك واتساب حاليا إرسال رسائل إلى أشخاص محددين أثناء إجراء مكالمة جماعية، ربما إذا كنت تريد تدوين ملاحظة إلى شخص ما أثناء اجتماع.

ويقوم واتساب أيضًا بطرح لافتة جديدة لتنبيهك عندما ينضم شخص جديد إلى مكالمة بعد أن بدأت بالفعل.

تعمل خدمة المراسلة على إنشاء أكثر من مجرد ميزة الاتصال الجماعي الخاصة بها.

وأعلنت واتساب الجمعة الماضية، إمكانية اختيار جهات الاتصال التي يمكنها رؤية صورة ملفك الشخصي، وحالة آخر ظهور لك والتي تظهر عندما كنت نشطًا على النظام الأساسي.

يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على ملفك الشخصي خاصًا من جهات الاتصال المهنية، أو أي شخص لا ترغب في الوصول إلى هذه المعلومات.

في العام الماضي، بدأ WhatsApp في إخفاء حالة آخر ظهور لك عن الغرباء بشكل افتراضي بسبب الآثار المحتملة على الخصوصية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح واتساب أخيرًا قدرة مستخدمي Android على نقل سجلات الدردشة الخاصة بهم إلى iPhone بعد أن بدأت الشركة في البداية في السماح للمستخدمين بنقل بيانات محادثتهم في الاتجاه المعاكس (من iPhone إلى Android) العام الماضي.