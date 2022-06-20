شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية مزامنة جهات الاتصال على إنستجرام لمتابعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك سواء كنت تعمل على إعداد حساب انستجرام جديد، أو ترغب في توسيع مدى وصول ملفك الشخصي الحالي، أن تتبع طريقة بسيطة للتأكد من أنك تتابع جميع جهات الاتصال الخاصة بك، ولعل أفضل أداة هي أداة مزامنة جهات الاتصال المضمنة في إنستجرام.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه بمجرد التمكين، سيصل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بهاتفك ثم يوصي بملفات التعريف لتتبعها بناءً على جهات الاتصال، وإذا كنت تريد إيقاف مزامنة جهات الاتصال الخاصة بك، فلديك خيار إيقاف تشغيل الميزة في أي وقت.

وإليك كيفية العثور على جهات الاتصال الخاصة بك على انستجرام، باستخدام التطبيق لأجهزة أيفون وأندرويد:

1. افتح تطبيق انستجرام وقم بتسجيل الدخول، إذا لزم الأمر.

2. اضغط على أيقونة الملف الشخصي، الموجودة في الجانب الأيمن السفلي من الشاشة.

3. اضغط على الخطوط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى واختر الإعدادات.

4. حدد الحساب.

5. اضغط على مزامنة جهات الاتصال.

6. اضغط على زر التبديل على خيار مزامنة جهات الاتصال.

7. امنح إذن انستجرام للوصول إلى جهات الاتصال.





كيفية منع جهات الاتصال من المزامنة على انستجرام

1. انتقل إلى ملف تعريف انستجرام الخاص بك واضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

2. حدد الإعدادات.

3. اختر الحساب.

4. انتقل إلى "مزامنة جهات الاتصال" وقم بإيقاف تشغيل الخيار.