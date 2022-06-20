شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تمثال جديد لأول امرأة أمريكية فى الفضاء بمتحف الطيران بلوس انجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف متحف الطيران الأمريكى عن تمثال لرائدة فضاء ناسا الراحلة خلال حفل حضره المسؤولون المحليون وأطفال المدارس في المنطقة، حيث تم الإعلان عن نصب تذكاري لسالى رايد، وهى أول امرأة أمريكية تطير إلى الفضاء، وذلك بواجهة المتحف الجوي والفضائي في لونج آيلاند بنيويورك.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قال آندي بارتون، رئيس المتحف: "يصادف هذا الأمر الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لرحلة سالي رايد الأولى، لذا فمن المناسب جدًا أن نكون هنا للكشف عن هذا التمثال الرائع اليوم".

يصور التمثال البرونزي والذهبي الذي يبلغ ارتفاعه 7 أقدام (مترين) رايد في نفس معاطف الطائرة التي ارتدتها على متن مكوك الفضاء تشالنجر لتصبح أول رائدة فضاء في ناسا وثالث امرأة في العالم تنطلق إلى الفضاء في 18 يونيو 1983.

يلتقط التمثال "رايد" وهي تتقدم للأمام بينما تحمل نموذجًا لمركبتها الفضائية المجنحة نحو السماء.

وكان نصب "أول امرأة أمريكية في الفضاء" هدية للمتحف، بتكفله مؤسسة عائلة ماتسون، رجل الأعمال بيتر ديامانديس نيابة عن مؤسسة X PRIZE.

جدير بالذكر أن رايد توفيت في عام 2012، متأثرة بسرطان البنكرياس عن عمر يناهز 61 عامًا.

كما تم إنشاء التمثال من قبل النحاتين والأخوين جورج ومارك لوندين من كولورادو، والعمل مع زميله الفنان جوي باينر.

تمثال رايد هو رابع تكريم لرواد الفضاء نحته الأخوان لوندين والثالث مصنوع من باربر، وفي السابق، قاموا بإنشاء تمثال رائد فضاء أبولو 13 جاك سويجرت لقاعة التماثيل الوطنية في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة؛ ونصب تذكاري لرواد فضاء أبولو 11 نيل أرمسترونج وبز ألدرين ومايكل كولينز يقف في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا؛ وتماثيل طاقم أبولو 13 جيمس لوفيل، فريد هايز وسويجيرت، لمركز الفضاء في هيوستن في تكساس.