شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وiPhone 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرا عن هاتفها Pixel 6a حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 8 كما يلى:

هاتف Pixel 6a: الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.





-هاتف iPhone 8 -هاتف iPhone 8 الشاشة: شاشة 4.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1334 × 750 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A11 Fusion.

الذاكرة الداخلية:256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 1821 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.