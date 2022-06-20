شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: للدعابة.. شخص يقيم نصبا تذكاريا باسم إنترنت إكسبلورر على قبر تخليدا لجودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أوقفت Microsoft دعم Internet Explorer بشكل فعال في وقت سابق من هذا الأسبوع، قرر شخص واحد الاحتفال بهذه المناسبة ببعض الفكاهة وفقًا لرويترز، وأنفق برنامج Jung Ki-young 430 ألف وون (حوالي 330 دولارًا) لتصميم وطلب شاهد القبر لمتصفح الويب قبل تاريخ انتهاء الدعم الرسمى.

ويقع النصب التذكارى على سطح مقهى أخيه في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية ، ويتميز بشعار IE الشهير متبوعًا بنقوش باللغة الإنجليزية تقول، "لقد كان أداة جيدة لتنزيل المتصفحات الأخرى، وفقا لتقرير engadged.

وقال جونغ لرويترز إنه أمر بإقامة النصب التذكارى تخليدا لذكرى برنامج رسم حياته المهنية، حتى مع استمرار تطبيقات مثل Chrome و Firefox لتحل محل Internet Explorer من حيث الأهمية والشعبية، وظل العديد من عملاء Jung يطلبون منه ضمان ظهور مواقعهم على الويب بشكل جيد فى متصفح الويب القديم من Microsoft، وقال: "لقد كان ألمًا في المؤخرة، لكنني سأسميها علاقة حب وكراهية لأن المستكشف نفسه سيطر على حقبة ما".

وبقدر ما هو مضحك مثل شاهد القبر، فقد يكون سابقًا لأوانه، ولا تزال Microsoft تخطط لدعم Internet Explorer فى بعض السياقات، على سبيل المثال سيستمر وضع IE الخاص بـ Edge فى العمل حتى عام 2029 أو ما بعده، علاوة على ذلك تستمر أجزاء من العالم بما فى ذلك دول مثل اليابان فى استخدام متصفح الويب للأعمال والإدارة الحكومية.