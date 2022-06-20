شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق ثالث صاروخ وتهبط به في غضون 36 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت SpaceX ثلاث رحلات فضاء في 36 ساعة فقط، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 ذو المرحلتين مؤخرا من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا اليوم الأحد الساعة 12:27 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0427 بتوقيت جرينتش)، ويحمل قمرًا صناعيًا للاتصالات لشركة Globalstar ومقرها لويزيانا إلى المدار.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بعد عشر دقائق من الإقلاع، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض من أجل الهبوط العمودي على متن الطائرة بدون طيار، التي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسيتم نشر القمر الصناعي في مدار حوالي ساعة و 50 دقيقة بعد الإطلاق.

كانت هذه هي المهمة الثالثة لـ SpaceX فيما يزيد قليلاً عن 36 ساعة، وأطلقت الشركة 53 قمرا صناعيا للإنترنت من Starlink يوم الجمعة 17 يونيو من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ورفعت قمرًا صناعيًا رادارًا للجيش الألماني من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا يوم السبت 18 يونيو.

سجلت مهمة الجمعة رقما قياسيا جديدا في إعادة استخدام الصواريخ للشركة؛ وتميز فالكون 9 التي طارت به بالمرحلة الأولى التي شهدت بالفعل 12 عملية إطلاق.