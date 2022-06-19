شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشرعون أمريكيون يطالبون جوجل بتقييد نتائج البحث عن عيادات الإجهاض "الزائفة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين على خطاب إلى جوجل، يحث الشركة على إعادة تقييم معالجتها لنتائج البحث التي توجه المستخدمين إلى مراكز أزمات مكافحة الإجهاض بدلاً من العيادات الشرعية، كما ذكرت رويترز لأول مرة. يقود السناتور مارك وارنر (ديمقراطي - فرجينيا) والنائبة إليسا سلوتكين (ديمقراطية - ميتشيجن) المبادرة، بينما وقع العديد من المشرعين الديمقراطيين الآخرين على الرسالة لدعمها.

وتستشهد الرسالة بالبحث الذي نشره مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، والذي يركز على نتائج بحث جوجل في "حالات قانون التشغيل" - أو الولايات الـ13 التي يصبح الإجهاض فيها غير قانوني حسبما نقل موقع ذا فيرج التقني.

تشير الأبحاث إلى أن 11% من عمليات البحث على Google في حالات قانون التشغيل عن "عيادة إجهاض قريبة مني" و"حبوب الإجهاض" تجلب المستخدمين إلى عيادات "مزيفة" تحاول ثني النساء عن إجراء الإجهاض، تتجلى المشكلة بشكل أكبر على خرائط جوجل، حيث وجد CCDH أن 37 بالمائة من عمليات البحث في الخرائط المتعلقة بالإجهاض أدت إلى عيادات مزيفة.

في رسالتهم إلى جوجل، سأل المشرعون عملاق البحث عما إذا كان سيقيد أو يضع علامة على هذه الأنواع من النتائج في المستقبل.

وجاء في الرسالة: "توجيه النساء نحو العيادات المزيفة التي تتاجر بالمعلومات المضللة ولا تقدم خدمات صحية شاملة أمر خطير على صحة المرأة ويقوض سلامة نتائج بحث جوجل". "إذا كان يجب على جوجل الاستمرار في عرض هذه النتائج المضللة في نتائج البحث وخرائط جوجل، فيجب على الأقل تصنيف النتائج بشكل مناسب."