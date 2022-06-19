شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ByteDance تغلق استوديو تطوير الألعاب وتفصل أكثر من 100 موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تقارير إعلامية إن شركة ByteDance التي تتخذ من الصين مقراً لها أغلقت استوديو لتطوير الألعاب وفصل أكثر من 100 موظف، حيث أغلقت شركة ByteDance ، الشركة الأم لـ تيك توك ، "101 Studio" في شنغهاي التي كانت قد استحوذت عليها قبل ثلاث سنوات.

وأفادت نيكي آسيا أن "ByteDance مالك TikTok يقوم بحل أحد استوديوهات الألعاب الرئيسية بسبب أدائه المخيب للآمال"، وكان في استوديو الألعاب حوالي 300 موظف ووفقًا للتقرير ، تم نقل بعضهم إلى قطاعات أخرى داخل ByteDance.

واعتبر استحواذ ByteDance لعام 2019 على المجموعة الأساسية وراء 101 Studio "بمثابة تمهيد لتحدي هيمنة Tencent Holdings في ألعاب الهاتف المحمول"، وجاء التطور في الوقت الذي يقال فيه أن TikTok تخطط للقيام بدفعة كبيرة في الألعاب.

وبحسب ما ورد أجرت منصة صناعة الفيديوهات القصيرة اختبارات تتيح للمستخدمين في فيتنام ممارسة الألعاب داخل تطبيقها، ووفقًا لـ TikTok ، فإن اللعبة الوحيدة المتاحة حاليًا للمستخدمين على نظامها الأساسي هي "Disco Loco 3D" من Zynga ، وهي لعبة صغيرة لتحدي الموسيقى والرقص.

ومن المحتمل أيضًا أن تستعد ByteDance للانضمام إلى فضاء الواقع الافتراضي (VR)، وتهدف ByteDance إلى استثمار "أطنان من المال" في المحتوى المتعلق بالواقع الافتراضي ، وفقًا لتقارير البروتوكول، وظهرت أكثر من 40 قائمة وظائف لشركة Pico ، شركة ByteDance الصينية لصناعة سماعات الرأس VR التي استحوذت عليها العام الماضي ، حسبما ذكرت التقارير.