شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bitcoin تشهد انخفاضا بنسبة 70% بسبب استمرار موجة بيع العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار لأول مرة منذ أواخر عام 2020 في إشارة جديدة إلى تعمق عمليات بيع العملات المشفرة، حيث تراجعت عملة Bitcoin، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، حيث انخفضت بنسبة 9٪ إلى أقل من 19000 دولار، وفقًا لـ CoinDesk.

وكانت آخر مرة كانت فيها عملة بيتكوين عند هذا المستوى في نوفمبر 2020، عندما كانت في طريقها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 69000 دولار، وقد فقدت Bitcoin الآن أكثر من 70 في المائة من قيمتها منذ وصولها إلى تلك الذروة.

وتعرضت Ethereum ، وهي عملة مشفرة أخرى متبعة على نطاق واسع والتي كانت تتراجع في الأسابيع الأخيرة، إلى تراجع مماثل يوم السبت، حيث إنها أحدث علامة على الاضطراب في صناعة العملات المشفرة وسط اضطراب أوسع نطاقا في الأسواق المالية.

ويقوم المستثمرون ببيع الأصول ذات المخاطر العالية لأن البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، وأدت سلسلة من الانهيارات في العملات المشفرة إلى محو عشرات المليارات من الدولارات من أصول المستثمرين وأثارت دعوات عاجلة لتنظيم الصناعة الحرة.

وقالت منصة Celsius Network لإقراض العملات المشفرة هذا الشهر إنها أوقفت مؤقتًا جميع عمليات السحب والتحويلات ، مع عدم وجود ما يشير إلى متى ستمنح عملاءها البالغ عددهم 1.7 مليون حق الوصول إلى أموالهم.

وانفجرت Stablecoin Terra الشهر الماضي ، مما أدى إلى محو عشرات المليارات من الدولارات في غضون ساعات.