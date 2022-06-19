شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشكل طاقم الرحلة المأهولة لمركبة بوينج الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا عن تشكيل طاقم الرحلة المأهولة لمركبة Starliner التى طورتها شركة بوينج لترسلها إلى المحطة الفضائية الدولية، وفقا لتقرير RT.

وجاء فى بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة "تم اختيار أفراد الطاقم الذى سيتوجه فى أول رحلة مأهولة لمركبة Starliner إلى المحطة الفضائية الدولية، وسيضم الطاقم بارى ويلمور، وسونيتا ويليامز، كما سيكون مايك فينك عضوا في الفريق الاحتياطي للرحلة، وفى حال لزم الأمر سيكون الأخير قادرا على الحلول محل أى شخص من الطاقم الأساسى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء فى الولايات المتحدة يقومون حاليا بفحص جميع أنظمة المركبة المذكورة، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد الرحلة نهاية يوليو القادم.

ومن المقرر أن تطلق Starliner من قاعدة كيب كانافيرال فى فلوريدا، وبعد التحامها بالمحطة الفضائية الدولية سيبقى طاقمها فى المحطة لمدة أسبوعين تقريبا ومن ثم سيعود للأرض.

وفى حال نجحت المركبة في مهمتها القادمة فإن مركبات Starliner من المفترض أن تعمل مع مركبات شركة "سبيس إكس" بالتناوب لنقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.