شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تحتفل بعيد الأب بنشر رسوم متحركة تعكس روابط الآباء بالأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث الشهير (جوجل)، اليوم الأحد بعيد الأب، والذي يوافق هذا العام 19 يونيو، بنشر رسومات متحركة للتعبير عن الروابط الوثيقة بين الآباء والأبناء.

وكتبت (جوجل) تعقيبا على تلك الرسومات قائلة "إذا كان الأب قريبا أو بعيدا، اصنع له قطعة فنية صغيرة من قلبك من خلال الرسومات التفاعلية والكروت الرقمية اليوم.. عيد أب سعيد".

ونشرت (جوجل) رسوما متحركة تظهر فيها يدان إحداهما لطفل والأخرى للأب وهما يتشاركان معا في اللعب والرسم ويمسكان بعضهما البعض للتعبير عن الروابط القوية بين الآباء والأبناء واعترافا بدور الأب فى حياة ابنائه.

ويعد عيد الأب احتفالا عالميا اجتماعيا، ويختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم، حيث تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية والعربية في أيام مختلفة من شهر يونيو، فعلى سبيل المثال تحتلف السعودية بهذا اليوم في يوم 20 يونيو، بينما يحتفل بهذا اليوم في العديد من الدول الغربية في 21 يونيو غير أن أغلب الدول تحتفل بهذا اليوم في الأحد الثالث من شهر يونيو نسبة لسيدة أمريكية أردات تكريم والدها.

وجاءت فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب من سيدة تدعى سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

وأرادت "سونورا" أن تكرم أباها وليم جاكسون سمَارت، خاصة أن زوجته سمارت قد ماتت عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

وكانت المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بعيد الأب يوم 19 يونيو عام 1910، وفي عام 1972، اعتبر الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون هذا اليوم عيدا وطنيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.