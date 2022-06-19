شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبدأ جولتها الرابعة فى اختبار صاروخ مهمة أرتيميس الحاسمة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ناسا مرة أخرى لإجراء اختبار رئيسي لصاروخها الجديد لنظام الإطلاق الفضائى، والذى يهدف إلى نقل رواد الفضاء إلى القمر فى إطار برنامج أرتميس، سيُملأ الصاروخ بالوقود كما لو كان من أجل إطلاقه فى اختبار يسمى بروفة الرداء بدأت أمس 18 يونيو وتستمر حتى غدا يوم الاثنين 20 يونيو.

وستكون هذه هي المحاولة الرابعة لناسا في الاختبار والمحاولات الثلاث السابقة التى جرت فى أبريل، طفت على السطح عددًا من القضايا الصغيرة التي وصفتها الوكالة بأنها مضايقات وليست مشكلات كبيرة، ولكن لا يزال يتعين معالجة هذه المشكلات قبل محاولة الاختبار مرة أخرى، وفقا لتقرير digitartlend.

وبعد ثلاث محاولات فى الاختبار، انطلق الصاروخ من منصة الإطلاق فى مركز كينيدى للفضاء فى فلوريدا وعاد إلى منزله المؤقت مبنى تجميع المركبات لمزيد من العمل.

ومنذ ذلك الحين، تعمل ناسا على إصلاح المشكلات التى تم اكتشافها خلال الجولة الأولى من الاختبار، مع عودة الصاروخ إلى منصة الإطلاق قبل بضعة أسابيع جاهزًا لتجربة الاختبار مرة أخرى.

وكتبت ناسا في تحديث تمت مشاركته هذا الأسبوع : "ناسا في طريقها لبدء التدريب لمدة يومين تقريبًا لمهمة الوكالة Artemis I، وسيبدأ الاختبار في حوالى الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 18 يونيو مع" الاتصال بالمحطات "، وعندما يصل فريق الإطلاق إلى وحدات التحكم الخاصة بهم داخل مركز التحكم في الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا ستدير التجربة فريق إطلاق Artemis I من خلال العمليات لتحميل الوقود الدافع في خزانات الصاروخ ، وإجراء عد تنازلي كامل للإطلاق وإظهار القدرة على إعادة تدوير ساعة العد التنازلى، وكذلك استنزاف الخزانات لمنحهم فرصة لممارسة الجداول الزمنية و الإجراءات التى سيستخدمونها فى الإطلاق".

وسيتم بث الاختبار مباشرة هذه المرة، وبالنسبة للاختبار السابق قدمت ناسا موجز فيديو لمنصة الإطلاق ولكن لم يكن هناك تعليق، الأمر الذي كان مثيرًا للجدل لأن مثل هذه الاختبارات كانت عادةً علنية مع حضور أعضاء من الصحافة، وهذه المرة سيكون هناك تغذية بالفيديو للصاروخ على المنصة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تعليق مباشر يبدأ غدا الاثنين 20 يونيو.