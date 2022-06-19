شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطالب لميتا بالسماح لمستخدمى فيسبوك بإدراج أكثر من شريك رومانسى واحد بملفاتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو مجموعة مناصرة Meta للسماح لمستخدمى Facebook بإدراج أكثر من شريك رومانسى واحد فى ملفاتهم الشخصية، وفى خطاب أرسلته منظمة "تعدد الزوجات والأخلاقيات عدم الزواج الأحادى" (OPEN) إلى عملاق وسائل التواصل الاجتماعى، قالت إن التصميم الحالى لميزة حالة العلاقة على Facebook "إقصائي" تجاه الأشخاص الذين يمارسون الزواج الأحادي الأخلاقى، وطلبت المجموعة أن تسمح Meta للمستخدمين بوضع علامة على جميع شركائهم الرومانسيين، وفقا لتقرير engadged.

وفى أفضل الأحوال يؤدى هذا التقييد إلى استمرار محو وتهميش العلاقات غير الأحادية، وفى أسوأ الأحوال يضر المستخدمين غير المتزوجين بزوجة واحدة من خلال إدامة الوصمات الاجتماعية حول صحة علاقاتهم وفقا لما قال OPEN.

وقال متحدث باسم Meta لصحيفة New York Times إن الشركة تراجع الخطاب وأشار إلى أن Facebook يسمح بالفعل للمستخدمين بالإشارة في ملفهم الشخصي إلى أنهم في "علاقة مفتوحة" مع شخص واحد أو أكثر، وقد يبدو توقيت الطلب مثيرًا للفضول نظرًا لانخفاض قاعدة مستخدمي Facebook اليومية، ولكنه يتماشى مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم فى علاقات غير أحادية فى الزواج، ووفقًا للبيانات التى استشهد بها OPEN ، فإن حوالى 4 إلى 5% من البالغين الأمريكيين يمارسون الزواج الأحادى الأخلاقى .