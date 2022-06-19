شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك سيسمح لبعض موظفي "تويتر" بالعمل من المنزل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض إيلون ماسك للكثير من ردود الأفعال العنيفة بسبب إنذاره لموظفي Tesla في العمل عن بُعد والذي نص على أنه يتعين عليهم إما العمل لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع من أي مكتب رئيسي للشركة أو العثور على وظيفة أخرى.

والآن ، حوّل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX انتباهه إلى موظفي تويتر لنفس السبب، وبينما يبدو أن ماسك لا يزال يعارض بشدة العمل من المنزل ، فإنه منفتح على منح امتياز العمل من المنزل لعدد قليل من الموظفين "المميزين" في تويتر لأن العمل في تويتر لا يشبه العمل في Tesla.

وقال إيلون ماسك ، وفقًا لشبكة CNBC: "تسلا تصنع السيارات ، ولا يمكنك صنع السيارات عن بُعد"، إذن ما هو التخصص الذي يحتاجه الموظف في تويتر ليتم إعفاؤه من القواعد الجديدة التي يرغب قطب التكنولوجيا في فرضها وعدم اعتباره في نهاية المطاف؟ يجب أن يكونوا "استثنائيين".

وقال ماسك في قاعة بلدية افتراضية مع موظفي تويتر ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال: "إذا كان شخص ما لا يستطيع العمل إلا عن بُعد ، وكان استثنائيًا ، فلن يكون من المنطقي طرده"، "هناك ضربة يحصل عليها الشخص عن بعد ، لأنها تقلل روح العمل الجماعي" ، أضاف ماسك أيضًا خلال قاعة المدينة ، وفقًا لشبكة CNN. "حتى لو كان هناك شخص ما يعمل عن بعد ، فعليهم القدوم أحيانًا حتى يتعرفوا على زملائهم ... قد يكون التحيز بالنسبة لي قويًا تجاه العمل شخصيًا ، ولكن إذا كان شخص ما استثنائيًا ، فيمكن أن يكون العمل عن بُعد على ما يرام."

وقد يُسمح لعدد قليل من الأشخاص الذين تم اختيارهم بالعمل عن بُعد ، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستظل مناسبة للموظفين في تويتر، الاستحواذ لم ينته بعد".