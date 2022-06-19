شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو متجر Apple Store فى ولاية ماريلاند يصوتون للانضمام إلى نقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوّت موظفو متجر Apple Store فى موقع Towson Town Center التابع للشركة فى ولاية ماريلاند لصالح إنشاء نقابة ، ووفقًا لتحالف موظفى التجزئة المنظمين وهم المجموعة التى قادت جهود النقابات، صوت العمال "بأغلبية ساحقة" لصالح الانضمام إلى الاتحاد الدولي لعمال الميكانيكا والفضاء (IAM)، ومع هذا التصويت التاريخى يسير المتجر الآن على الطريق الصحيح ليصبح أول موقع تجزئة تابع لشركة Apple فى الولايات المتحدة.

وأصبح Towson Town Center أول متجر Apple Store في الولايات المتحدة يجري انتخابات نقابية بعد أن سحب العمال في موقع تجزئة آخر في أتلانتا التماسهم لإجراء تصويت نقابى الشهر الماضى، وعلى الرغم من أن شركة Apple لم تعارض صراحة تنظيم عمال الخطوط الأمامية، فقد اتُهمت الشركة على نطاق واسع باستخدام تكتيكات لخرق النقابات، وبحسب ما ورد استأجرت نفس شركة المحاماة المناهضة للنقابات التى كانت تستخدمها ستاربكس وأخضعت العمال لما يسمى ب "اجتماعات الجمهور الأسيرة، وفقا لتقرير engadged.

وفى جورجيا ، ألغى المنظمون تصويتًا نقابيًا فى موقع كمبرلاند التجارى للشركة بسبب مزاعم التخويف، وقبل تصويت اليوم قالت AppleCore إنها كانت تنظم من "حب عميق لدورنا كعاملين داخل الشركة وبعيدًا عن العناية بالشركة نفسها".

وامتنعت شركة آبل عن التعليق.

وقال روبرت مارتينيز جونيور، رئيس IAM الدولي في بيان عقب التصويت: "أشيد بالشجاعة التى أظهرها أعضاء CORE في متجر Apple في توسون لتحقيق هذا الانتصار التاريخى، لقد قدموا تضحيات هائلة من أجل الآلاف من موظفى Apple فى جميع أنحاء البلاد الذين كانوا يراقبون هذه الانتخابات، وأطلب من تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة Apple احترام نتائج الانتخابات وتسريع عقد أول عقد لموظفي IAM CORE Apple المخصصين فى توسون، ويُظهر هذا الانتصار الطلب المتزايد على النقابات فى متاجر Apple والصناعات المختلفة فى جميع أنحاء أمتنا.

وفى المستقبل القريب، من المرجح أن يعزز تصويت اليوم جهود النقابات المستمرة فى اثنين من متاجر Apple فى نيويورك وكنتاكة ، ولكن إذا أظهر التاريخ الحديث أى شىء، فإن تأثير الدومينو ليس مضمونًا، وبعد أن قاد اتحاد عمال الأمازون العمال فى مستودع أمازون JFK8 فى جزيرة ستاتن إلى تحقيق فوز عمالى تاريخى فى أبريل، فشلت المجموعة في تحقيق نفس النتيجة بعد شهر واحد فى منشأة عبر الشارع.