شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق MacBook Air و iPad Pro بشاشة OLED في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق طرازات MacBook و iPad Pro جديدة مع شاشة OLED في عام 2024، وذلك بحسب روس يونغ ، المحلل في Display Supply Chain Consultants، حيث يقترح يونغ أن إطلاق MacBook في عام 2024 سيكون MacBook Pro.

وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تأتي طرازات iPad Pro 11 بوصة و 12.9 بوصة بشاشة OLED جنبًا إلى جنب مع MacBook الجديد في عام 2024، حيث قال في تغريدة له :"من المرجح بشكل متزايد أن تقوم شركة آبل بإطلاق جهاز كمبيوتر محمول بشاشة OLED مقاس 13.3 بوصة في عام 2024 بالإضافة إلى جهاز iPad Pro مقاس 11 بوصة OLED و 12.9 بوصة، ومن المتوقع أن يكون جهاز MacBook Air ، ولكن من المحتمل أن يصبح MacBook أو MacBook Pro أو فئة جديدة".

وفي تغريدة أخرى ، اقترح يونغ أن شاشة OLED في المنتجات الثلاثة القادمة ستستخدم الهيكل الترادفي المكون من مجموعتين ، مما يسمح بزيادة السطوع وكفاءة أفضل. علاوة على ذلك ، ستحتوي شاشات OLED على تقنية LTPO ، مما يعني أن الشاشة ستدعم معدل التحديث المتغير بين 1 هرتز و 120 هرتز، تسميها أبل ProMotion ، وهي موجودة في جميع طرز iPad Pro منذ عام 2017 ، وحتى MacBook Pro الجديد مقاس 15 بوصة و 17 بوصة يأتي مع ProMotion.

وفي الوقت الحالي ، يبدو أن شركة أبل تركز على تحويل تشكيلة أجهزة Mac و iPad إلى شاشات miniLED، ومن الآن فصاعدًا ، ستكون OLED الميزة الكبيرة التالية لأجهزة Mac و iPad ، بدءًا من MacBook و iPad Pro الجديد المتوقع طرحهما في عام 2024.