شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تسجيل الشاشة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع أجهزة أيفون بميزة مفيدة تتيح للمستخدمين تسجيل الشاشة، كما يوحي الاسم، باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطعهم المفضلة ومشاركة البرامج التعليمية مع أصدقائهم وعائلاتهم وتنفيذ العديد من الأنشطة الأخرى ببضع نقرات فقط، اتبع الخطوات أدناه لمعرفة المزيد حول تسجيل الشاشة على أيفون.

1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات

2. انتقل إلى مركز التحكم واضغط على أيقونة + في خيار تسجيل الشاشة (إذا لم تقم بإضافتها في عناصر التحكم المضمنة)

3. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وانقر على أيقونة تسجيل الشاشة

4. سيبدأ تسجيل الشاشة بعد العد التنازلي لثلاث ثوانٍ

5. سيتحول زر التسجيل إلى اللون الأحمر وسيسجل كل إجراء لك على الشاشة

6. ستعرف أنك ما زلت تسجل عندما ترى الوقت ، الموجود في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة لا يزال أحمر

7. لإيقاف التسجيل ، اضغط على مؤشر الوقت الأحمر في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة واضغط على إيقاف.