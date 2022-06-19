شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مميزات iMessage الجديدة على نظام iOS 16 تثير مخاوف بشأن إساءة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن مميزات iMessage الجديدة لتحرير وإلغاء إرسال الرسائل من أبل على نظام iOS 16 تثير مخاوف بشأن إساءة الاستخدام بين الجمهور.

فخلال هذا العام ، في المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC) 2022 ، أعلن عملاق التكنولوجيا عن بعض الميزات الجديدة القادمة إلى iMessage في iOS 16، ووفقًا لـ AppleInsider ، سيكون الأول هو القدرة على تحرير الرسائل المرسلة مؤخرًا ، مما يسمح للمرسلين بإصلاح الأخطاء الإملائية التي ربما لم يلاحظوها في الوقت الذي قاموا فيه بالضغط على إرسال.

والثاني هو القدرة على "إلغاء إرسال" الرسائل وحذفها بالكامل من المحادثة، وفي حين أن العديد من المستخدمين يقدرون هذه التغييرات القادمة ، فقد تساءل آخرون عما إذا كان يمكن استخدام الميزات لأغراض شائنة ، حسبما ذكر التقرير.

وأضافت أن البعض يشعر بالقلق من أن أبل قد تجاوزت حدودها ولا تأخذ خصوصية المستخدمين وسلامتهم على محمل الجد بما يكفي من خلال وعود المستخدمين بالقدرة على تغيير ما أرسلوه للآخرين.