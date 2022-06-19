شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء مجلدات للتطبيقات في Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرWindows 11 عددًا كبيرًا من تغييرات التصميم الجديدة والأنيقة، حيث كانت قائمة Start أحد العناصر في Windows الجديد التي أعيد تصميمها، حيث تفتقر قائمة ابدأ في Windows 11 إلى خيارات تخصيص Windows 10.

حيث يقدم Windows 11 قائمة بسيطة بالتطبيقات المثبتة والملفات المقترحة ، مع خيارات تخصيص محدودة، ولا تعيد Microsoft اللوحات الحية في Windows 11 (حتى الآن) ، لكنها تعيد شيئًا سيسمح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم، ففي قسم التطبيقات المثبتة في قائمة ابدأ ، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء المجلدات وتنظيمها.

1. من قائمة ابدأ

2. اضغط مع الاستمرار على تطبيق واحد.

3.قم بتراكب التطبيق على تطبيق آخر ، مما يؤدي إلى إنشاء مجلد يحتوي على كلا التطبيقين.

وبالمثل ، يمكنك إضافة المزيد من التطبيقات إلى مجلد واحد أو إنشاء المزيد من المجلدات.

وإذا أصبح قسم التطبيقات المثبتة في قائمة "ابدأ" مزدحمًا للغاية ، ولكنك لست مستعدًا لإلغاء تثبيت بعض منها ، فسيساعدك تنظيمها في مجلدات، وتشبه المجلدات المجموعات الموجودة في Windows 10 ، والتي يمكنك استخدامها لتنظيم تطبيقاتك، وسيؤدي تنظيم ألعابك وتطبيقات الإنتاجية في مجلدات منفصلة إلى تسهيل حياتك كثيرًا.