شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إنشاء مجلدات للتطبيقات في Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر
حيث يقدم Windows 11 قائمة بسيطة بالتطبيقات المثبتة والملفات المقترحة ، مع خيارات تخصيص محدودة، ولا تعيد Microsoft اللوحات الحية في Windows 11 (حتى الآن) ، لكنها تعيد شيئًا سيسمح للمستخدمين بتخصيص تجربتهم، ففي قسم التطبيقات المثبتة في قائمة ابدأ ، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء المجلدات وتنظيمها.
1. من قائمة ابدأ
2. اضغط مع الاستمرار على تطبيق واحد.
3.قم بتراكب التطبيق على تطبيق آخر ، مما يؤدي إلى إنشاء مجلد يحتوي على كلا التطبيقين.
وبالمثل ، يمكنك إضافة المزيد من التطبيقات إلى مجلد واحد أو إنشاء المزيد من المجلدات.
وإذا أصبح قسم التطبيقات المثبتة في قائمة "ابدأ" مزدحمًا للغاية ، ولكنك لست مستعدًا لإلغاء تثبيت بعض منها ، فسيساعدك تنظيمها في مجلدات، وتشبه المجلدات المجموعات الموجودة في Windows 10 ، والتي يمكنك استخدامها لتنظيم تطبيقاتك، وسيؤدي تنظيم ألعابك وتطبيقات الإنتاجية في مجلدات منفصلة إلى تسهيل حياتك كثيرًا.