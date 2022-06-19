شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر وضعا جديدا لعرض التطبيق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف جعل المحتوى على النظام الأساسي أكثر قابلية للاكتشاف، يختبر Instagram المملوك لشركة Meta وضع ملء الشاشة الجديد لعرض الموقع وشريط تنقل محدث.

ويعد الاختبار، الذي تم طرحه على "عدد محدود من الأشخاص"، وفقًا للمتحدث باسم ميتا Seine Kim، هو أحدث جهد من المنصة للتنافس مع TikTok عندما يتعلق الأمر بالفيديو الاجتماعي، وفقًا لتقارير The Verge.

وذكر التقرير أنه إذا كنت جزءًا من هذه المجموعة ، فستتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو بملء الشاشة بالكامل تقريبًا أثناء التمرير عبر خلاصتك (سيظل شريط التنقل يظهر أسفلها)، وسيظهر الوصف، بالإضافة إلى الأزرار التي تتيح لك المفضلة أو التعليق على الفيديو ، بطول الجزء السفلي ، وسيظهر شعار Instagram والأزرار العلوية الأخرى عائمة فوق الجزء العلوي.

وقامت الشركة بتجربة ملء الشاشة على الخلاصة من قبل، وفي الشهر الماضي ، اختبرت تصميمًا يهدف إلى إبراز مقاطع الفيديو ، على الرغم من أنه لا يزال يحتوي على أشرطة بيضاء في أعلى وأسفل الشاشة، كما أنه ترك شريط التنقل الرئيسي في الجزء السفلي بدون تغيير في الغالب ، بينما تقول الشركة إنها تخطط أيضًا لاختبار الاختصارات لإنشاء منشور أو رسالة هناك.