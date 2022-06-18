شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه متجر فيسبوك للملابس الرقمية.. وكيف تستخدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق ميتا متجرًا عبر الإنترنت حيث يمكن لمستخدمي Facebook و Instagram و Messenger شراء ملابس رقمية لأفاتارهم. العلامات التجارية الأولى في المتجر هي Prada و Balenciaga و Thom Browne ، وتشمل الملابس ملابس موتوكروس ، وقلنسوة بشعار ، وبدلات.

في منشور على فيسبوك ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg إنه سيتم إضافة المزيد من العلامات التجارية قريبًا.

يقول: "ستكون السلع الرقمية وسيلة مهمة للتعبير عن نفسك في metaverse ومحركًا كبيرًا للاقتصاد الإبداعي" حسبما نقلت ذا فيرج.

تتعاون دور الأزياء الفاخرة بشكل متزايد مع شركات التكنولوجيا لإنشاء ملابس رقمية تحمل علامات تجارية. في العام الماضي ، قدمت Fortnite جلود Balenciaga حتى يتمكن اللاعبون من شراء ملابس مثل سترة ذات علامة تجارية لشخصياتهم داخل اللعبة. في لعبة Roblox ، يمكن للاعبين زيارة مدينة Gucci ، كاملة بحديقة تحمل شعار العلامة التجارية ومتجرًا افتراضيًا.

تقول ميتا إن المتجر سيتم إطلاقه "قريبًا" ، على الرغم من أن المعلومات حول كيفية وصول المستخدمين إلى المتجر لم تكن متاحة على الفور. نأمل أن تكون تكلفة الملابس الرقمية أقل من تكلفة الملابس الحقيقية.