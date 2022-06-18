شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit يستحوذ على منصة التعلم الآلي Spell.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استسحوذت شركة Reddit منصة Spell للتعلم الآلي (ML) مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه، حيث أسسها المهندس السابق بفيس بوك Serkan Piantino في عام 2016 ، يوفر Spell حل الحوسبة السحابية للسماح للأشخاص بإجراء تجارب ML كثيفة الموارد بدون أجهزة متطورة.

وقال بالي بات ، كبير مسؤولي المنتج في Reddit ، في بيان: "Serkan وفريقه مناسبون تمامًا ونتطلع إلى رؤية كيف تساعدنا قدراتهم ومواهبهم في جعل Reddit أبسط وأكثر ثراءً وأكثر صلة"، وستغلق Spell الوصول إلى العملاء التجاريين الجدد في خضم عملية الاستحواذ، وفقًا لتقارير TechCrunch.

وسينتقل بعض أعضاء الفريق إلى Reddit ويعملون على مشاريع ML مثل كيفية تخصيص Reddit لمواضع الإعلانات والحفاظ على أمان مجتمعاتها، وتعد Spell هي "أفضل منصة ممكنة لأي شخص يتطلع إلى تطوير برامج قوية وموثوقة وآمنة باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي" ، وفقًا لموقعها على الويب.

وأطلقت Reddit مؤخرًا برنامج صناديق المجتمع باستثمار 1 مليون دولار، وقالت الشركة إنها كانت تجرب "صناديق المجتمع" لمساعدة أفكار مجتمع Reddit وعواطفه على الحياة من خلال الدعم المالي.

وقالت الشركة في مدونة على الإنترنت: "من خلال تجربتنا ، قمنا بتمويل 13 مشروعًا رشحتها المجتمعات. وتضمنت المشاريع دورة كاريكاتير ، ولوحة إعلانات موسيقية مصممة من المجتمع في تايمز سكوير ، ومؤتمر رقمي لهواة التاريخ".

وقالت الشركة إنها تدعو المجتمعات لتقديم أفكار للمشاريع والأحداث والمسابقات من يونيو، وأضاف Reddit أيضًا القدرة على البحث عن التعليقات لأول مرة للمساعدة في تحسين نتائج البحث لأكثر من 50 مليون مستخدم يوميًا.