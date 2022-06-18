«أطول نهار في السنة».. الفلك يعلن موعد الانقلاب الصيفي لعام 2022.. ومعلومات لا تعرفها عنه

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن بدء فصل الصيف، أي الانقلاب الصيفي فلكيًا، يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو في تمام الساعة 11.11 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة، حيث يبلغ طوله هذا العام 92 يومًا و17 ساعة و40 دقيقة.

وفي فترة الصيف سيتحول الوقت من عدد ساعات ليل طويلة إلى قصيرة، ويطول وقت ساعات النهار، وهو ما يسمى بالانقلاب الصيفي ويوافق يوم الثلاثاء 21 يونيو، ثم تبدأ ساعات النهار في النقص حتى نصل إلى أن ساعات الليل والنهار يكونوا متساويين وهو ما يسمى بالاعتدال الخريفي ويكون في شهر سبتمبر، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.

وينتج عن ذلك أن ساعات الليل ستطول تدريجيًا حتى نصل إلى الانقلاب الشتوي الذي تكون فيه ساعات الليل أطول ويكون 21 ديسمبر 2022، وهكذا حتى الاعتدال الربيعي، وتكون هذه البدايات الفلكية الرسمية لكل فصل من الفصول.

وسيكون يوم 21 يونيو أطول نهارًا في السنة، و21 ديسمبر يكون أطول ساعات ليل خلال العام