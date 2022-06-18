شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية طلب جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 13 بوصة مسبقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كان أحد أكثر الإعلانات غير المتوقعة من حدث WWDC لشركة آبل الأسبوع الماضي هو الكشف عن جهاز ماك بوك برو الجديد مقاس 13 بوصة والذي سيتم تجهيزه بمعالج آبل الجديد M2، على الرغم من أن شركة آبل قد ألمحت في البداية إلى أن جهاز ماك بوك الجديد سيصبح متاحًا في يوليو، إلا أن صفحات الطلب المسبق متاحة حاليًا لدى العديد من تجار التجزئة، مع بدء عمليات التسليم والتوافر في المتجر في 24 يونيو.

في الوقت الحالي يمكنك فقط طلب عمليات تهيئة جهاز ماك بوك الجديد مقاس 13 بوصة من خلال واجهة متجر آبل أو من خلال مجموعة صغيرة من الموزعين المعتمدين الذين سنقوم بإدراجهم في هذه الصفحة حيث يوفر المزيد من بائعي التجزئة الطلبات المسبقة.

أمازون

لدى أمازون طلبات مسبقة متاحة لتكوينات 256 غيغابايت و 512 غيغابايت لجهاز M2 MacBook ، مع شحن الطلبات في 24 يونيو. ومع ذلك فإن التكوينات ذات ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية أو وحدة تخزين SSD غير متوفرة حاليًا.

ماك بوك برو مقاس 13 إنش مع M2 (2022)

يأتي الطراز الأساسي لأحدث إصدارات Apple من MacBook Pro مزودًا بشاشة مقاس 13 بوصة ووحدة معالجة مركزية M2 من Apple بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (SSD) بسعة 256 جيجابايت.

آبل

ولدى آبل جميع طرازات وطرازات MacBook Pro الجديدة المتاحة للطلب المسبق ، مع شحن الوحدات في 24 يونيو. أيضًا مثل العديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك شراؤها مباشرةً من Apple ، يكون طلبك المسبق مؤهلاً لتخفيض السعر إذا كنت تستبدل أحد منتجات Apple المؤهلة.

افضل شراء

تقدم أحد وكلاء آبل جهاز MacBook Pro القياسي بسعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت باللونين الفضي والرمادي الفلكي ، مع تاريخ شحن في 24 يونيو. يتلقى أعضاء برنامج Totaltech أيضًا تلقائيًا 24 شهرًا من AppleCare Plus ، والتي تمدد ضمان منتجك، وتمنحك دعمًا فنيًا إضافيًا ، وتزيد من الحماية ضد التلف العرضي، كذلك تقدم أيضًا برنامجًا للمقايضة يمكنه تقليل تكلفة طلبك، ولكنه يتطلب منك عادةً إحضار المنتج إلى متجر من الطوب وقذائف الهاون للتقييم أولاً.

سيتوفر جهاز MacBook Pro الجديد مقاس 13 بوصة في عدة تكوينات إما باللون الفضي أو الرمادي الفلكي. بينما تشترك الطرز في العديد من نفس المواصفات، يمكن تهيئتها جميعًا بما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 2 تيرابايت من تخزين SSD.

ويبدأ الطراز الأقل تكلفة من 1،299.99 دولارًا ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (SSD) بسعة 256 جيجابايت ، ولكن من الممكن أيضًا إنفاق ما يصل إلى 2499.99 دولارًا أمريكيًا للطراز الذي يسحب كل المحطات.

لم تتح لنا الفرصة لتجربة أي من هذه الطرز الجديدة من MacBook Pro، ولكن من المؤكد أن وحدة المعالجة المركزية M2 الجديدة ستعطيها ميزة على طراز Apple السابق مقاس 13 بوصة، حتى لو كانت الأجهزة متشابهة إلى حد كبير بخلاف ذلك . حتى أنه يحتفظ بشريط Touch Bar المثير للانقسام، ويتضمن التبريد النشط للحفاظ على تشغيل معالج M2 بأقصى أداء حتى عند التعامل مع المشاريع الثقيلة.