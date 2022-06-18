شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة إغلاق زووم تطبيق كروم بوك الخاص به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط زووم لإغلاق تطبيق كروم في أغسطس، لتمكينها من التركيز على تطبيقاتها الأخرى، واكتشفت 9to5Google مؤخرًا إشعارًا في تطبيق زووم يوضح بالتفصيل أن العلامة التجارية توجه المستخدمين لبدء استخدام Chrome PWA (تطبيق الويب التقدمي) قبل إيقاف تطبيق زووم لأجهزة كروم بوك.

قال زووم في الإشعار: "لن يتم دعم هذا التطبيق رسميًا بعد أغسطس 2022. يرجى استخدام زووم الجديد لـ كروم PWA للانضمام إلى الاجتماعات على ChromeOS".

كانت منصة مؤتمرات الفيديو زووم، التي أصبحت شائعة خلال الوباء في عام 2020، متوافقة مع معظم أنظمة الحوسبة. لاحظت TechRadar أن أجهزة كروم بوك تحظى بشعبية خاصة في المدارس والجامعات نظرًا لتكلفتها المنخفضة وتوافقها مع نظام التشغيل ChromeOS من جوجل.

ومع ذلك كان لدى جوجل خطط منذ أغسطس 2020 لإيقاف تطبيقات كروم الخاصة بها على جميع الأنظمة الأساسية ، وبلغت ذروتها بانتهاء دعم تطبيقات كروم على ChromeOS في يونيو 2022.

ولكن مع خيار Chrome PWA أو تطبيق أندرويد ، لا ينبغي أن يكون الوصول إلى Zoom مشكلة. تخطط زووم لتوفير بعض تحديثات التطبيق لتطبيق الويب الذي يجعله أسهل في الاستخدام ، بمظهر وأسلوب مماثل لإصدارات النظام الأساسي الأخرى مثل Windows و MacOS. كما أن لديها العديد من ميزات الدردشة المتقدمة ، مثل ضبابية الخلفية حسبما نقل 9to5Google.

يعد تثبيت PWA سهلًا إلى حد ما ويمكن إجراؤه من خلال معظم متصفحات الويب مثل كروم. عادة يمكنك العثور على خيار التثبيت من خلال الوصول إلى أيقونة ثلاثية النقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من المتصفح.

افتح التطبيق أو البرنامج الذي تريد تثبيته في المتصفح. إذا لم يكن هناك "قسم تطبيقات" في القائمة المنسدلة ، فيجب أن تكون قادرًا على الانتقال مباشرة إلى خيار "تثبيت التطبيق". حدد التثبيت ويجب أن يتم ذلك تلقائيًا.

بمجرد التثبيت ستظهر العديد من التطبيقات الشائعة كرموز على رصيف النظام لسهولة الوصول إليها. لإلغاء التثبيت، عد إلى هذا الإعداد وحدد إلغاء التثبيت.