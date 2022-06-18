شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك الحصول على مكبر الصوت المحمول HUAWEI Sound Joy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاقها لأول مكبر صوت ذكي محمول في مصر HUAWEI Sound Joy والذي يتميز بتصميمه الأنيق والمقاوم للغبار والماء وهو ما يتناسب مع الاستخدام اليومي، حيث يوفر مكبر الصوت تجربة صوتية غامرة وعمر بطارية يصل إلى 26 ساعة بالإضافة إلى دعم تقنية الشحن فائق السرعة والمزيد من المميزات التي توفر تجربة صوتية رائعة وجاهزة للتنقل معك أينما كنت.

هذا وقد عملت هواوي جنبًا إلى جنب مع شركة تكنولوجيا الصوت الفرنسية Devialet التي تشتهر بمنتجاتها المتميزة عالية القدة وذلك للوصول إلى أفضل تصميم يتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، حيث يقدم مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy تجربة صوت حقيقية من خلال تقنية Devialet SAM بالإضافة إلى تقنية المشعاع السلبي مزدوج التصميم Push-Push والتي تم تجهيزهما باتجاه معاكس على جانبي مكبر الصوت للقضاء على الاهتزازات، وذلك لتعزيز وضوح الصوت دون أي تشويش.

ويمكن للمستخدمين الحصول على مكبر صوت HUAWEI Sound Joy ,والمتوفر بلونين هما الاسود الحجري والأخضرالداكن، مع سعر يبدأ من 3,099 جنيه، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

ويأتي مكبر HUAWEI Sound Joy ببطارية كبيرة بسعة 8800 ميلي أمبير وتستمر لمدة 26 ساعة على شحنة واحدة كاملة. حتى عندما تكون البطارية منخفضة، يتيح الشحن فائق السرعة 40 واط للمستخدمين تشغيل Huawei Sound Joy بسرعة وأمان. كما يتم شحنه لمدة 10 دقائق فقط حتى تحصل على تشغيله لمدة ساعة أخرى. كما يستغرق مكبر الصوت 3 ساعات فقط لشحنه بالكامل مع البطارية الفارغة.

ويأتي مكبر HUAWEI Sound Joy مزودا بميزات ذكية تتيح للمستخدمين الاستمتاع أكثر في مناسبات مختلفة. وتتيح تقنية Shake Stereo Link Up إقران مكبرين صوتHUAWEI Sound Joy وتوصيلها لتشكيل نظام ستيريو للحصول على تجربة صوتية أكثر غامرة وإثارة. بفضل النقل بلمسة واحدة، يمكن للمستخدمين توصيل أجهزتهم بسهولة بالسماعة ونقل الوسائط بينهما على الفور. كل ما يحتاجونه هو وضع الجهاز على HUAWEI Sound Joy. بالضغط على زر مساعد الصوت، يمكن للمستخدمين إرسال طلبات إلى المساعد الصوتي على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية ، حتى لو لم يكن جهاز هواوي، مما يحول HUAWEI Sound Joy إلى مساعد ذكي.

ولكي يسهل حمله، يزن مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy 690 غرام وطوله 202 مم وبقطر73 مم، وهو ما يمكن اصطحابه سواء كنت في نزهة أو رحلة خارجية.

كما يمكن تشغيل مكبر الصوت والتحكم في مستوى الصوت بطريقة ذكية من خلال ميزة HUAWEI Watch Control والتي تمكن المستخدمين من إيقاف الأغاني مؤقتا أو تخطيها بسهولة وتحويل مستوى الصوت لأعلى / لأسفل من معصميهم. وبفضل ميزة الاكتشاف التلقائي Automatic Discovery يمكن للمستخدمين توصيل هاتف ذكي أو حاسب محمول أو جهاز لوحي قريب من HUAWEI Sound Joy ببضع نقرات على النافذة المنبثقة التي تظهر على أجهزتهم. كما أنه لا يتطلب كابل أو تمشيط من خلال قائمة الإعدادات على الأجهزة. كما يأتي مكبر الصوت الجديد مع حلقة متعددة الألوان لإمتاع تأثيرات الإضاءة .

كما يحتوى مكبر الصوت HUAWEI Sound Joy على نظام ذات نطاق ثنائي الاتجاه لتقديم ترددات عالية بصوت عالى و bass عميق. ويتضمن هذا النظام مكبر صوت واحد tweeter ووحدة مكبر صوت مخصصة لأرتفاع وانخفاض الصوت، جنبا إلى جنب، لتتيج صوتاً أكثر وضوحاً وأكثر اختراق. على الرغم من وجود تجويف صوت صغير يبلغ 0.25 لتر، يمكن أن يصل صوت HUAWEI Sound Joy إلى 79 ديسيبل على بعد 2 متر.