شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة SpaceX تطلق معزز فالكون 9 وتحقق رقما قياسيا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك طائرة فالكون 9 في رحلتها الثالثة عشرة، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا لمعظم المرات التي غامر فيها أحد صواريخه بالانتقال إلى الفضاء وعاد بأمان إلى الأرض، وانطلق المعزز المكون من مرحلتين، والمعروف باسم B1060، محركات ميرلين التسعة في الساعة 12:09 مساءً بينما كان على Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أطلقت B1060 سابقًا القمر الصناعي Turksat-5A GPS III-3 التابع لقوة الفضاء الأمريكية، ومهمة Transporter-2 rideshare وأكملت تسع بعثات Starlink.

لا تمثل مهمة اليوم علامة فارقة جديدة لـ SpaceX فحسب، بل إنها سلمت أيضًا 53 قمراً صناعياً جديداً من Starlink في مدار أرضي منخفض، وبذلك يصل إجمالي الأجهزة في الكوكبة إلى أكثر من 2200.

سافر صاروخ فالكون 9 إلى مدار بين 144 ميلاً و 209 ميلاً فوق سطح الأرض حيث تم إطلاق 53 Starlinks، وحدث نشر الأقمار الصناعية بعد حوالي 15 دقيقة من الإقلاع.

كانت آخر مهمة لـ B1060 في أبريل، عندما استغرقت أيضًا مجموعة من 53 Starlinks إلى المدار مما رفع العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي تم إطلاقها إلى أكثر من 2300.

كما أنه من المتوقع أن تكون مجموعة Starlink المكتملة في عشرات الآلاف، والتي ستوفر في النهاية الإنترنت لجميع أنحاء العالم.

وتساعد القدرة على إعادة استخدام المرحلة الأولى من صواريخها سبيس إكس على خفض التكلفة لكل عملية إطلاق، وتجعلها قادرة على المنافسة ضد الشركات الأقدم.

هذا أيضًا جزء من خطة ماسك لاستعمار المريخ بمجرد أن تتمكن SpaceX من إتقان إعادة استخدام صاروخ، يمكنها البدء في إرسال صواريخ متعددة إلى المريخ والعودة إلى الأرض.

ومع ذلك، يخطط ماسك لاستخدام صواريخ المركبة الفضائية الضخمة للشركة لنقل البشر من وإلى الكوكب الأحمر.