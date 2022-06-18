شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: البشر لن يصلوا إلى المريخ حتى الأربعينيات من هذا القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عالم الفيزياء الإنجليزي البروفيسور بريان كوكس، إن وضع البشر على المريخ في العصر الحديث سيكون تحديًا أكبر من الوصول إلى القمر سابقا قبل 60 عاما بالنسبة لمهندسي ناسا، مضيفًا أنه لا يعتقد أن البشر سيصلون إلى المريخ حتى الأربعينيات من القرن، وحتى ذلك الحين فإن الجهد المطلوب للوصول بهم إلى هناك سيكون ترتيبًا مختلفًا تمامًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العالم إن متوسط المسافة إلى المريخ (140 مليون ميل) والوقت للوصول إلى هناك (ما يصل إلى عام) سيجعل الوصول إلى هناك صعبًا على كل المستويات.

ومع ذلك، اقترح أنه من المحتمل إطلاق جهد دولي لبناء البنية التحتية اللازمة لإبقاء البشر على قيد الحياة على سطح المريخ، مثل قاعدة وقائية، في السنوات العشر المقبلة.

كما أنه تم تكليف عربة جوالة بالبحث عن آثار الحياة الميكروبية المتحجرة من الماضي القديم للمريخ وجمع عينات الصخور لإعادتها إلى الأرض.

وتخطط شركة سبيس إكس، الشركة الخاصة لإيلون ماسك، لمهمتها الخاصة لإرسال البشر إلى المريخ في أقرب وقت ممكن.

وقال ماسك مؤخرًا إن المهمات المأهولة إلى المريخ ستحدث بحلول عام 2029، لكن البروفيسور كوكس لا يعتقد أن هذا أمر معقول.