شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: البشر لن يصلوا إلى المريخ حتى الأربعينيات من هذا القرن والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال العالم إن متوسط المسافة إلى المريخ (140 مليون ميل) والوقت للوصول إلى هناك (ما يصل إلى عام) سيجعل الوصول إلى هناك صعبًا على كل المستويات.
ومع ذلك، اقترح أنه من المحتمل إطلاق جهد دولي لبناء البنية التحتية اللازمة لإبقاء البشر على قيد الحياة على سطح المريخ، مثل قاعدة وقائية، في السنوات العشر المقبلة.
كما أنه تم تكليف عربة جوالة بالبحث عن آثار الحياة الميكروبية المتحجرة من الماضي القديم للمريخ وجمع عينات الصخور لإعادتها إلى الأرض.
وتخطط شركة سبيس إكس، الشركة الخاصة لإيلون ماسك، لمهمتها الخاصة لإرسال البشر إلى المريخ في أقرب وقت ممكن.
وقال ماسك مؤخرًا إن المهمات المأهولة إلى المريخ ستحدث بحلول عام 2029، لكن البروفيسور كوكس لا يعتقد أن هذا أمر معقول.