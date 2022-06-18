شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نصف الشركات اليابانية لم تتخل عن إنترنت إكسبلورر رغم توقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت مايكروسوفت تدق ناقوس الموت لبرنامج Internet Explorer منذ شهور، ولكن يبدو أن العديد من الشركات فى اليابان لم تنتبه، وقيل إن ما يقرب من نصفهم ما زالوا يستخدمون المتصفح والذى أنهت Microsoft دعمه أمس اعتبارًا من مارس.

ووفقًا لمؤشر Nikkei ، فإن العديد من هذه الشركات قد تباطأت فى التحول إلى متصفحات أخرى ، والتى حذر البعض منها من أنها قد تسبب الفوضى لأشهر. وأجرى مزود تكنولوجيا المعلومات Keyman's Net دراسة استقصائية للشركات اليابانية فى وقت سابق من هذا العام ووجد أن العديد منهم أُجبروا على استخدام Internet Explorer بسبب الأنظمة التى يستخدمها عملاؤهم للتعامل مع الطلبات، وكان البعض يستخدم المتصفح أيضًا للتعامل مع أشياء مثل حضور الموظفين والنفقات.

ولم يكن لدى أكثر من خُمس المستجيبين خطة لكيفية نقل أعمالهم إلى متصفحات بديلة ، مثل Microsoft Edge أو Google Chrome.

وتمتد القضية إلى ما وراء الشركات إلى الوكالات الحكومية ، والتى يشير التقرير إلى أنها كانت بطيئة بشكل خاص في معالجة هذا التحول، على سبيل المثال يجب عرض الإشعارات المتعلقة بتطبيقات خدمة المعاشات التقاعدية اليابانية عبر الإنترنت في IE Mode on Edge ، وفقًا للتقرير، وسيتم دعم هذا الوضع حتى عام 2029 على الأقل ، لذلك يجب أن تظل مواقع الويب غير المتوافقة مع المتصفحات الحديثة متاحة لعدة سنوات أخرى، ونأمل أن تقوم Microsoft رسميًا بإنهاء دعم IE بعد ما يقرب من 27 عامًا بدفع المنظمات إلى العمل معًا وجعل خدماتها تعمل على Edge و Chrome و Firefox والمتصفحات الأخرى أيضًا.