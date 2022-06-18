شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستطرح 7 أنواع من "السوارات" مع ساعتها الذكية Pixel Watch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت ساعة Pixel Watch - كونها الأولى من جوجل - الكثير من الفضول، حيث أعطى عملاق التكنولوجيا لمحة عن Pixel Watch في مؤتمرها السنوي للمطورين في مايو من هذا العام.

ومن المتوقع إطلاق Pixel Watch في وقت لاحق من هذا العام، ويفصل تقرير صادر عن 9to5Google نوع الأشرطة / الأحزمة التي قد تأتي مع Pixel Watch.





أحزمة مستوحاة من Apple Watch لساعة Pixelيشير التقرير إلى أن Google يمكنها إطلاق ما يصل إلى سبعة أنماط مختلفة لسوارات Pixel Watch، قد تشمل هذه الأنماط السبعة شريط شبكي من الفولاذ المقاوم للصدأ ؛ سوار Link ، وحزامان جلديان ، وحزام من القماش ، وشريط مطاطي ، وحزام من السيليكون.

ويبدو الشريط الشبكي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مشابهًا جدًا لشريط حلقة ميلانو من Apple، ويقول التقرير أن المشبك سيكون مغناطيسيًا ويمكن أن يأتي بثلاثة ألوان - الفضي والأسود والذهبي لتتناسب مع ألوان علبة Pixel Watch.

ويمكن أن تقدم Google أيضًا سوار ربط - أحزمة معدنية - مع "كل رابط يتصل بالقطعة قبلها وبعدها" ، كما جاء في تقرير 9to5Google، والجدير بالذكر أن Apple تقدم أيضًا سوارًا على شكل رابط ولكنه مكلف للغاية.

وبصرف النظر عن هذا ، يمكن أن يكون لدى Google نوعان من الأحزمة الجلدية لـ Pixel Watch، أحزمة نمط Apple Watch الأخرى التي قد تجلبها Pixel Watch هي الأشرطة المرنة والنسيج، وستكون هذه مماثلة لفرقة Solo Braided Loop التي تبيعها Apple.