شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لإيلون ماسك بعد تركه موظفى تويتر العمل من المنزل وتسلا وسبيس إكس من المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك لموظفى تويتر فى اجتماع افتتاحى لجميع الأيدى أنه ينبغى السماح للموظفين فى الشبكة الاجتماعية الذين ينتجون عملًا "ممتازًا" فى المنزل بالاحتفاظ بمناصبهم، بينما شدد المالك الجديد الطموح على أنه يفضل أن يكون هناك أشخاص يعملون في المكتب، فقد اعتقد أنه "لن يكون من المنطقي" فصل شخص كان صافيًا إيجابيًا للشركة، وفقا لتقرير engadged.

وأضاف أنه سيتحقق مع المديرين من أن هؤلاء الموظفين عن بعد يقدمون مساهمات مفيدة، وأعطى Musk لموظفي Tesla وSpaceX إنذارًا نهائيًا في أواخر مايو ، محذرًا من أنه يتعين عليهم العمل 40 ساعة على الأقل فى الأسبوع فى مكاتبهم الرئيسية ما لم تكن لديهم أسباب "استثنائية بشكل خاص" للبقاء بعيدًا.

وشعر المسئول التنفيذى أن ذلك كان مهمًا بشكل خاص لمزيد من الأعضاء رفيعي المستوى الذين يحتاجون إلى "حضور" شخصي، ويتناقض هذا تناقضًا حادًا مع موقف Twitter الحالي الذي يسمح للعديد من الموظفين بالبقاء بعيدًا إلى أجل غير مسمى، ناهيك عن السياسات المتبعة في Apple و Google وغيرهما من الشركات ذات الثقل التكنولوجي التي تسمح للموظفين بقضاء بعض أو كل يوم عملهم في المنزل.

وتأتى التصريحات أيضًا في الوقت الذي يواجه فيه ماسك رد فعل عنيفًا متزايدًا من قياداته، وتقول The Verge إنها شاهدت رسالة مفتوحة من عمال SpaceX تنتقد مديرها التنفيذى، وتتهم ماسك بأن يصبح "مصدرًا متكررًا للإلهاء والإحراج" من خلال أفعاله العامة.

وقالوا أيضًا إن شركة الرحلات الفضائية لم تكن تلتزم بشعارها "لا الأحمق" أو سياسة عدم التسامح مطلقًا مع سوء السلوك الجنسي ، وأراد كتاب الرسالة من SpaceX إدانة سلوك ماسك، ومحاسبة جميع القادة على أفعالهم، وتوضيح سياساتها مع فرضها بشكل أكثر اتساقًا.

ولم يكن هناك أى ذكر للقضايا الدقيقة التي دفعت إلى الرسالة، ومع ذلك فقد تعرض المسك لانتقادات متزايدة وبحسب ما ورد اتهمت مضيفة طيران سبيس إكس ماسك بارتكاب سوء سلوك جنسي، ما أدى إلى تسوية بقيمة 250 ألف دولار، هذا بالإضافة إلى الادعاءات المستمرة التي تسمح بها شركات Musk بالسلوك الفظيع، بما في ذلك الدعاوى القضائية من عدة نساء يزعمن أن Tesla عززت التحرش الجنسي في المكتب.

كما تم اتهام ماسك بنشر رهاب المتحولين جنسياً على تويتر (مثل تفجير رمز تعبيرى للرجل الحامل) ودعم احتجاجات سائقى الشاحنات فى كندا التى كانت مليئة بالمضايقات والحوادث العنصرية، رجل الأعمال ليس على علاقة جيدة بالعديد من الأشخاص فى الوقت الحالى وكراهيته للعمل عن بُعد تؤكد ذلك.