شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم .. وصول أول عربى إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مكوك الفضاء ديسكفري في مهمة STS-51G التابعة لوكالة ناسا، وعلى متنه الاختصاصي سلطان بن سلمان عبد العزيز آل سعود، طيار في سلاح الجو الملكي السعودي، الذي أصبح أول عربي وأول مسلم يصل إلى الفضاء، وذلك في مثل هذا اليوم 17 يونيو من عام 1985.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أصبح أيضا أول فرد في العائلة المالكة يذهب إلى الفضاء؛ لأنه كان أميرًا في آل سعود.

كان يبلغ من العمر 28 عامًا في ذلك الوقت، وهو يحمل الرقم القياسي لكونه أصغر شخص يطير على متن مكوك الفضاء.

كما أنه خلال المهمة، ساعد في نشر قمر صناعي للاتصالات يسمى ARABSAT-1B للمنظمة العربية للاتصالات الفضائية.