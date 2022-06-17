شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد روسى يعزف على جيتار كهربائى لأول مرة على متن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأفاد بذلك مراسل وكالة "تاس" الروسية في المحطة الفضائية الدولية، أوليغ أرتيوميف، الذي قال إن تلك الآلة الموسيقية أوصلتها في يونيو الجاري إلى المحطة الفضائية مركبة الشحن "بروغريس إم إس – 20"، ومعها أوتار للكمان، وفقًا لتقرير atinews.



رائد بالجيتار

جدير بالذكر أن وكالة "تاس" وقعت في 17 نوفمبر عام 2021 مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية مذكرة تعاون قضت بافتتاح مركز صحفي لوكالة "تاس" على متن المحطة الفضائية الدولية. وكان، أندريه ميسوركين أول مراسل لـ"تاس" في الفضاء، ثم حل محله رائد الفضاء أوليغ أرتيوميف.

يذكر أن، سيرغي كورساكوف البالغ من العمر 37 عاما وصل المحطة الفضائية الدولية في 18 مارس الماضي كمهندس فضائى، وعمل قبل التحاقه بفريق رواد الفضاء الروس مدير عام شركة "إنفو كابيتال غروب".